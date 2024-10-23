Готували теракт у Києві. СБУ затримала агентів російського ГРУ

Правоохоронці затримали двох агентів російської розвідки. Вони хотіли підірвати саморобну вибухівку в одному з багатолюдних місць Києва.

Що відомо про затриманих агентів російського ГРУ

Як повідомили в СБУ, затримано двох російських агентів, які мали підготувати саморобний вибуховий пристрій та підірвати його в одному із багатолюдних місць Києва

Метою окупантів була максимальна кількість загиблих з-поміж цивільного населення Києва для поширення панічних настроїв серед громадян.

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Російська розвідка дистанційно завербувала 20-річну мешканку Запоріжжя через Telegram, де вона шукала легкі заробітки. Після вербування вона отримала детальні інструкції щодо виготовлення вибухівки з підручних матеріалів.

Як повідомили в СБУ, за вказівками російської сторони зловмисниця підготувала два мобільні телефони для під'єднання до детонатора з пластидом, який мала забрати із схованки. Геолокацію схрону російські окупанти планували передати їй напередодні теракту. Поширити

Встановлено, що жінка підтримувала зв'язок із співробітником російського ГРУ, який перебував на тимчасово окупованій частині Запорізької області.

До співпраці з росіянами вона залучила свого 26-річного співмешканця. Перед терактом вони мали виконати контрольне завдання — підпалити кілька одиниць військової техніки ЗСУ в районі Запоріжжя.

Яке покарання загрожує терористам

Контррозвідка СБУ затримала обох на місці злочину, коли ті намагалися підпалити бойову машину піхоти (БМП), що виконувала завдання на південному фронті.

Зрадникам повідомлено про підозру за статтями 28 і 111 КК України (державна зрада, вчинена групою осіб в умовах воєнного стану).