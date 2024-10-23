Готували теракт у Києві. СБУ затримала агентів російського ГРУ

Правоохоронці затримали двох агентів російської розвідки. Вони хотіли підірвати саморобну вибухівку в одному з багатолюдних місць Києва.
Головні тези:
- СБУ затримала двох агентів російського ГРУ, які готували теракт у Києві, плануючи вибухівку в одному з багатолюдних місць міста.
- Розвідка дистанційно завербувала мешканку Запоріжжя для виготовлення вибухівки, яка планувала під'єднати до детонатора.
- Терористам загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна за державну зраду в умовах воєнного стану.
- Агенти російського ГРУ мали також виконати завдання по підпаленню військової техніки ЗСУ в Запоріжжі перед терактом.
- Зловмисники затримані на місці злочину під час спроби підпалити бойову машину піхоти на південному фронті.
Що відомо про затриманих агентів російського ГРУ
Як повідомили в СБУ, затримано двох російських агентів, які мали підготувати саморобний вибуховий пристрій та підірвати його в одному із багатолюдних місць Києва
Метою окупантів була максимальна кількість загиблих з-поміж цивільного населення Києва для поширення панічних настроїв серед громадян.
Російська розвідка дистанційно завербувала 20-річну мешканку Запоріжжя через Telegram, де вона шукала легкі заробітки. Після вербування вона отримала детальні інструкції щодо виготовлення вибухівки з підручних матеріалів.
Встановлено, що жінка підтримувала зв'язок із співробітником російського ГРУ, який перебував на тимчасово окупованій частині Запорізької області.
До співпраці з росіянами вона залучила свого 26-річного співмешканця. Перед терактом вони мали виконати контрольне завдання — підпалити кілька одиниць військової техніки ЗСУ в районі Запоріжжя.
Яке покарання загрожує терористам
Контррозвідка СБУ затримала обох на місці злочину, коли ті намагалися підпалити бойову машину піхоти (БМП), що виконувала завдання на південному фронті.
Зрадникам повідомлено про підозру за статтями 28 і 111 КК України (державна зрада, вчинена групою осіб в умовах воєнного стану).
Зловмисники перебувають під вартою без права застави, їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.
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