Готовили теракт в Киеве. СБУ задержала агентов российской ГРУ
Категория
Украина
Дата публикации

Готовили теракт в Киеве. СБУ задержала агентов российской ГРУ

СБУ
Готовили теракт в Киеве. СБУ задержала агентов российской ГРУ
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Правоохранители задержали двух агентов российской разведки. Они хотели взорвать самодельную взрывчатку в одном из многолюдных мест Киева.

Главные тезисы

  • СБУ задержала двух агентов российской разведки, планировавших теракт в Киеве.
  • Агенты ГРУ пытались взорвать самодельное взрывное устройство в многолюдном месте города.
  • Российская разведка завербовала молодую жительницу Запорожья для изготовления взрывчатки.
  • Установлено, что подозреваемые также планировали поджечь военную технику ВСУ в Запорожье.
  • Предатели грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества по статьям о государственном предательстве.

Что известно о задержанных агентах российского ГРУ

Как сообщили в СБУ, задержаны два российских агента, которые должны были подготовить самодельное взрывное устройство и взорвать его в одном из многолюдных мест Киева

Целью окупантов было максимальное количество погибших среди гражданского населения Киева для распространения панических настроений среди граждан.

Фото - t.me/SBUkr
Фото - t.me/SBUkr
Фото - t.me/SBUkr
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Российская разведка дистанционно завербовала 20-летнюю жительницу Запорожья через Telegram, где она искала легкие заработки. После вербовки она получила подробные инструкции по изготовлению взрывчатки из подручных материалов.

Как сообщили в СБУ, по указаниям российской стороны злоумышленница подготовила два мобильных телефона для подключения к детонатору с пластидом, который должен был забрать из тайника. Геолокацию схрона российские оккупанты планировали передать ей накануне теракта.

Установлено, что женщина поддерживала связь с находившимся на временно оккупированной части Запорожской области сотрудником российского ГРУ.

К сотрудничеству с россиянами она привлекла своего 26-летнего сожителя. Перед терактом они должны были выполнить контрольную задачу — поджечь несколько единиц военной техники ВСУ в районе Запорожья.

Какое наказание грозит террористам

Контрразведка СБУ задержала обоих с поличным, когда те пытались поджечь боевую машину пехоты (БМП), выполнявшую задачи на южном фронте.

Предатели уведомлены о подозрении по статьям 28 и 111 УК Украины (государственное предательство, совершенное группой лиц в условиях военного положения).

Злоумышленники находятся под стражей без права залога, им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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