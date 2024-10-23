Готовили теракт в Киеве. СБУ задержала агентов российской ГРУ

Правоохранители задержали двух агентов российской разведки. Они хотели взорвать самодельную взрывчатку в одном из многолюдных мест Киева.

Что известно о задержанных агентах российского ГРУ

Как сообщили в СБУ, задержаны два российских агента, которые должны были подготовить самодельное взрывное устройство и взорвать его в одном из многолюдных мест Киева

Целью окупантов было максимальное количество погибших среди гражданского населения Киева для распространения панических настроений среди граждан.

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Российская разведка дистанционно завербовала 20-летнюю жительницу Запорожья через Telegram, где она искала легкие заработки. После вербовки она получила подробные инструкции по изготовлению взрывчатки из подручных материалов.

Как сообщили в СБУ, по указаниям российской стороны злоумышленница подготовила два мобильных телефона для подключения к детонатору с пластидом, который должен был забрать из тайника. Геолокацию схрона российские оккупанты планировали передать ей накануне теракта. Поделиться

Установлено, что женщина поддерживала связь с находившимся на временно оккупированной части Запорожской области сотрудником российского ГРУ.

К сотрудничеству с россиянами она привлекла своего 26-летнего сожителя. Перед терактом они должны были выполнить контрольную задачу — поджечь несколько единиц военной техники ВСУ в районе Запорожья.

Какое наказание грозит террористам

Контрразведка СБУ задержала обоих с поличным, когда те пытались поджечь боевую машину пехоты (БМП), выполнявшую задачи на южном фронте.

Предатели уведомлены о подозрении по статьям 28 и 111 УК Украины (государственное предательство, совершенное группой лиц в условиях военного положения).