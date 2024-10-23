Готовили теракт в Киеве. СБУ задержала агентов российской ГРУ

Правоохранители задержали двух агентов российской разведки. Они хотели взорвать самодельную взрывчатку в одном из многолюдных мест Киева.
Главные тезисы
- СБУ задержала двух агентов российской разведки, планировавших теракт в Киеве.
- Агенты ГРУ пытались взорвать самодельное взрывное устройство в многолюдном месте города.
- Российская разведка завербовала молодую жительницу Запорожья для изготовления взрывчатки.
- Установлено, что подозреваемые также планировали поджечь военную технику ВСУ в Запорожье.
- Предатели грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества по статьям о государственном предательстве.
Что известно о задержанных агентах российского ГРУ
Как сообщили в СБУ, задержаны два российских агента, которые должны были подготовить самодельное взрывное устройство и взорвать его в одном из многолюдных мест Киева
Целью окупантов было максимальное количество погибших среди гражданского населения Киева для распространения панических настроений среди граждан.
Российская разведка дистанционно завербовала 20-летнюю жительницу Запорожья через Telegram, где она искала легкие заработки. После вербовки она получила подробные инструкции по изготовлению взрывчатки из подручных материалов.
Установлено, что женщина поддерживала связь с находившимся на временно оккупированной части Запорожской области сотрудником российского ГРУ.
К сотрудничеству с россиянами она привлекла своего 26-летнего сожителя. Перед терактом они должны были выполнить контрольную задачу — поджечь несколько единиц военной техники ВСУ в районе Запорожья.
Какое наказание грозит террористам
Контрразведка СБУ задержала обоих с поличным, когда те пытались поджечь боевую машину пехоты (БМП), выполнявшую задачи на южном фронте.
Предатели уведомлены о подозрении по статьям 28 и 111 УК Украины (государственное предательство, совершенное группой лиц в условиях военного положения).
Злоумышленники находятся под стражей без права залога, им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
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