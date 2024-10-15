Наводил артиллерию РФ в свою бригаду. СБУ задержала "крота" в рядах ВСУ

В Донецкой области задержан 22-летний оператор беспилотных систем одной из бригад ВСУ, которая держит оборону на Краматорском направлении. Он передавал врагу информацию о локациях своего подразделения.

Что известно о задержанном предателе

Как сообщает СБУ, предатель передавал враждебному спецслужбу координаты подразделения, корректировавшего огонь по российским оккупантам, атаковавшим Времен Яр.

Россияне планировали использовать эту информацию для ударов по украинским позициям. Кроме того, предатель пытался передать врагу координаты других подразделений ВСУ в районе Временного Яра. Поделиться

Фото — t.me/SBUk

Однако военные контрразведчики СБУ вовремя разоблачили его деятельность и предотвратили вражеские удары.

По данным следствия, фигурант попал в поле зрения окупантов из-за своих прокремлевских комментариев в российских Telegram-каналах, где поддерживал войну России против Украины, — добавляет СБУ. Поделиться

Фото — t.me/SBUk

Во время обысков были изъяты мобильные телефоны с доказательствами работы противника.

Какое наказание грозит задержанному предателю

Задержанному сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины — государственная измена, совершенная в условиях военного положения.