Наводил артиллерию РФ в свою бригаду. СБУ задержала "крота" в рядах ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации

Наводил артиллерию РФ в свою бригаду. СБУ задержала "крота" в рядах ВСУ

СБУ
Наводил артиллерию РФ в свою бригаду. СБУ задержала "крота" в рядах ВСУ
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В Донецкой области задержан 22-летний оператор беспилотных систем одной из бригад ВСУ, которая держит оборону на Краматорском направлении. Он передавал врагу информацию о локациях своего подразделения.

Главные тезисы

  • Предатель в бригаде ВСУ передавал врагу координаты подразделения, корректировавшего огонь по российским оккупантам.
  • Россияне планировали использовать полученную информацию для ударов по украинским позициям на Краматорском направлении.
  • СБУ разоблачила предателя благодаря его прокремлевским комментариям в российских Telegram-каналах.
  • Подозреваемому предъявлено обвинение в государственной измене, ему грозит пожизненное лишение свободы.
  • Обнаруженные у предателя доказательства работы на вражескую спецслужбу стали основой для его задержания и следственных действий.

Что известно о задержанном предателе

Как сообщает СБУ, предатель передавал враждебному спецслужбу координаты подразделения, корректировавшего огонь по российским оккупантам, атаковавшим Времен Яр.

Россияне планировали использовать эту информацию для ударов по украинским позициям. Кроме того, предатель пытался передать врагу координаты других подразделений ВСУ в районе Временного Яра.

Фото — t.me/SBUk

Однако военные контрразведчики СБУ вовремя разоблачили его деятельность и предотвратили вражеские удары.

По данным следствия, фигурант попал в поле зрения окупантов из-за своих прокремлевских комментариев в российских Telegram-каналах, где поддерживал войну России против Украины, — добавляет СБУ.

Фото — t.me/SBUk

Во время обысков были изъяты мобильные телефоны с доказательствами работы противника.

Какое наказание грозит задержанному предателю

Задержанному сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины — государственная измена, совершенная в условиях военного положения.

В настоящее время он находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

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