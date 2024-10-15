Наводил артиллерию РФ в свою бригаду. СБУ задержала "крота" в рядах ВСУ

В Донецкой области задержан 22-летний оператор беспилотных систем одной из бригад ВСУ, которая держит оборону на Краматорском направлении. Он передавал врагу информацию о локациях своего подразделения.
Главные тезисы
- Предатель в бригаде ВСУ передавал врагу координаты подразделения, корректировавшего огонь по российским оккупантам.
- Россияне планировали использовать полученную информацию для ударов по украинским позициям на Краматорском направлении.
- СБУ разоблачила предателя благодаря его прокремлевским комментариям в российских Telegram-каналах.
- Подозреваемому предъявлено обвинение в государственной измене, ему грозит пожизненное лишение свободы.
- Обнаруженные у предателя доказательства работы на вражескую спецслужбу стали основой для его задержания и следственных действий.
Что известно о задержанном предателе
Как сообщает СБУ, предатель передавал враждебному спецслужбу координаты подразделения, корректировавшего огонь по российским оккупантам, атаковавшим Времен Яр.
Однако военные контрразведчики СБУ вовремя разоблачили его деятельность и предотвратили вражеские удары.
Во время обысков были изъяты мобильные телефоны с доказательствами работы противника.
Какое наказание грозит задержанному предателю
Задержанному сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины — государственная измена, совершенная в условиях военного положения.
В настоящее время он находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы.
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