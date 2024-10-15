Наводив артилерію РФ на свою бригаду. СБУ затримала "крота" в лавах ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації

Наводив артилерію РФ на свою бригаду. СБУ затримала "крота" в лавах ЗСУ

СБУ
Наводив артилерію РФ на свою бригаду. СБУ затримала "крота" в лавах ЗСУ
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У Донецькій області затримали 22-річного оператора безпілотних систем однієї з бригад ЗСУ, яка тримає оборону на Краматорському напрямку. Він передавав ворогу інформацію про локації свого підрозділу.

Головні тези:

  • Оператор безпілотних систем з бригади ЗСУ був затриманий за передачу ворожому спецслужбісту координат свого підрозділу.
  • Зрадник намагався передати ворогу координати інших підрозділів ЗСУ, але його діяльність вчасно викрили контррозвідники.
  • Затриманому загрожує довічне позбавлення волі за державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану.
  • Військовослужбовець потрапив у поле зору сил окупантів через прокремлівські коментарі в мережі і підтримку війни Росії проти України.
  • СБУ відверто розкрила діяльність зрадника та запобігла потенційним ударам по українських позиціях.

Що відомо про затриманого зрадника

Як повідомляє СБУ, зрадник передавав ворожому спецслужбісту координати підрозділу, який коригував вогонь по російських окупантах, що атакували Часів Яр.

Росіяни планували використати цю інформацію для ударів по українських позиціях. Крім того, зрадник намагався передати ворогу координати інших підрозділів ЗСУ в районі Часового Яру.

Фото — t.me/SBUk

Однак військові контррозвідники СБУ вчасно викрили його діяльність і запобігли ворожим ударам.

За даними слідства, фігурант потрапив у поле зору окупантів через свої прокремлівські коментарі в російських Telegram-каналах, де підтримував війну Росії проти України, — додає СБУ.

Фото — t.me/SBUk

Під час обшуків було вилучено мобільні телефони із доказами роботи на ворога.

Яке покарання загрожує затриманому зраднику

Затриманому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України — державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.

Наразі він перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі.

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