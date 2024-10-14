Коригували обстріли РФ онлайн. СБУ затримала ворожих агентів

СБУ затримала двох агентів російських спецслужб. Вони встановлювали приховані камери для коригування артилерійського вогню в Полтавській та Сумській областях.

Що відомо про затриманих агентів РФ

Як повідомили в СБУ, Обидва були завербовані влітку цього року через пошуки підробітку в Telegram-каналах.

Їхніми основними завданнями були розвідка щодо аеродромів Збройних сил України, теплових електростанцій та інших об'єктів енергетичної інфраструктури.

Фото — t.me/SBUkr

Агенти спочатку знаходили необхідні цілі, а потім встановлювали мобільні телефони з функцією онлайн-трансляції, замасковуючи їх поблизу об'єктів. Для безперервної роботи пристроїв використовували зовнішні акумулятори.

Фото — t.me/SBUkr

Зрадники монтували камери поблизу важливих об’єктів, що дозволяло окупантам відслідковувати наслідки обстрілів у режимі реального часу та коригувати подальші удари, — зазначають у СБУ. Поширити

Яке покарання загрожує затриманим зрадникам

Зловмисників затримали на місці під час встановлення шпигунського обладнання біля військового об’єкта.