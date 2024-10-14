Коригували обстріли РФ онлайн. СБУ затримала ворожих агентів

СБУ затримала двох агентів російських спецслужб. Вони встановлювали приховані камери для коригування артилерійського вогню в Полтавській та Сумській областях.
Головні тези:
- Затримано двох агентів російських спецслужб, які встановлювали камери для коригування артилерійського вогню в Україні.
- Агенти були завербовані через пошуки підробітку в Telegram-каналах та виконували завдання з розвідки об'єктів енергетичної інфраструктури.
- Зловмисникам загрожує довічне ув'язнення за обвинуваченням у державній зраді в умовах воєнного стану.
- Служба безпеки України розкрила схему встановлення шпигунського обладнання та вперше показала фото інших об'єктів енергетики, що можливо були на меті агентів.
- Дізнайтеся, які кроки вживає Україна для запобігання діям російських шпигунів та яке покарання очікує на затриманих зрадників.
Що відомо про затриманих агентів РФ
Як повідомили в СБУ, Обидва були завербовані влітку цього року через пошуки підробітку в Telegram-каналах.
Їхніми основними завданнями були розвідка щодо аеродромів Збройних сил України, теплових електростанцій та інших об'єктів енергетичної інфраструктури.
Агенти спочатку знаходили необхідні цілі, а потім встановлювали мобільні телефони з функцією онлайн-трансляції, замасковуючи їх поблизу об'єктів. Для безперервної роботи пристроїв використовували зовнішні акумулятори.
Яке покарання загрожує затриманим зрадникам
Зловмисників затримали на місці під час встановлення шпигунського обладнання біля військового об’єкта.
За обвинуваченням у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України), їм загрожує довічне ув'язнення.
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