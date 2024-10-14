Коригували обстріли РФ онлайн. СБУ затримала ворожих агентів
Категорія
Україна
Дата публікації

Коригували обстріли РФ онлайн. СБУ затримала ворожих агентів

СБУ
Коригували обстріли РФ онлайн. СБУ затримала ворожих агентів

СБУ затримала двох агентів російських спецслужб. Вони встановлювали приховані камери для коригування артилерійського вогню в Полтавській та Сумській областях.

Головні тези:

  • Затримано двох агентів російських спецслужб, які встановлювали камери для коригування артилерійського вогню в Україні.
  • Агенти були завербовані через пошуки підробітку в Telegram-каналах та виконували завдання з розвідки об'єктів енергетичної інфраструктури.
  • Зловмисникам загрожує довічне ув'язнення за обвинуваченням у державній зраді в умовах воєнного стану.
  • Служба безпеки України розкрила схему встановлення шпигунського обладнання та вперше показала фото інших об'єктів енергетики, що можливо були на меті агентів.
  • Дізнайтеся, які кроки вживає Україна для запобігання діям російських шпигунів та яке покарання очікує на затриманих зрадників.

Що відомо про затриманих агентів РФ

Як повідомили в СБУ, Обидва були завербовані влітку цього року через пошуки підробітку в Telegram-каналах.

Їхніми основними завданнями були розвідка щодо аеродромів Збройних сил України, теплових електростанцій та інших об'єктів енергетичної інфраструктури.

Фото — t.me/SBUkr

Агенти спочатку знаходили необхідні цілі, а потім встановлювали мобільні телефони з функцією онлайн-трансляції, замасковуючи їх поблизу об'єктів. Для безперервної роботи пристроїв використовували зовнішні акумулятори.

Фото — t.me/SBUkr

Зрадники монтували камери поблизу важливих об’єктів, що дозволяло окупантам відслідковувати наслідки обстрілів у режимі реального часу та коригувати подальші удари, — зазначають у СБУ.

Яке покарання загрожує затриманим зрадникам

Зловмисників затримали на місці під час встановлення шпигунського обладнання біля військового об’єкта.

За обвинуваченням у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України), їм загрожує довічне ув'язнення.

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