СБУ затримала кремлівського ідеолога Чистіліна

Служба безпеки України спільно з іноземними партнерами та Держприкордонслужбою затримали Дмитра Чистіліна. Він є ключовим ідеологом війни РФ проти України.
Головні тези:
- Затримано ключового ідеолога війни РФ проти України Дмитра Чистіліна.
- Чистілін активно працював на користь Кремля, підтримуючи агресію Росії проти України.
- За даними СБУ, Чистілін сприяв інформаційній та військовій розвідці РФ в окупованих територіях України.
- Підозрюваному загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна за державну зраду та підтримку збройної агресії проти України.
- Затримання Чистіліна стало можливим завдяки співпраці українських правоохоронних органів з партнерами з Молдови.
СБУ затримала Дмитра Чистіліна
Як повідомили в СБУ, Чистілін, колишній помічник Сергія Глазьєва, ексрадника президента РФ, активно брав участь у підготовці інформаційних кампаній на підтримку анексії Криму та окупації Донецької й Луганської областей.
З 2016 по 2024 рік він створював аналітичні матеріали для Кремля, які виправдовували агресію Росії та сприяли інтеграції окупованих територій України до складу РФ.
За даними СБУ, Чистілін також сприяв воєнній розвідці РФ, зокрема обходити санкції.
Чистіліна затримали після одного з таких заходів завдяки співпраці з правоохоронцями Молдови, коли він намагався втекти до Москви через треті країни.
Яке покарання загрожує Чистіліну
Наразі Чистілін перебуває під вартою. Йому повідомили про підозри в державній зраді та виправдовуванні збройної агресії РФ проти України.
Затриманому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
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