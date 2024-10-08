СБУ затримала кремлівського ідеолога Чистіліна

Служба безпеки України спільно з іноземними партнерами та Держприкордонслужбою затримали Дмитра Чистіліна. Він є ключовим ідеологом війни РФ проти України.

СБУ затримала Дмитра Чистіліна

Як повідомили в СБУ, Чистілін, колишній помічник Сергія Глазьєва, ексрадника президента РФ, активно брав участь у підготовці інформаційних кампаній на підтримку анексії Криму та окупації Донецької й Луганської областей.

З 2016 по 2024 рік він створював аналітичні матеріали для Кремля, які виправдовували агресію Росії та сприяли інтеграції окупованих територій України до складу РФ.

Окрім цього, Чистілін просував кремлівські інтереси за межами Росії, організовуючи втручання у виборчі процеси в Східній і Центральній Європі. Він намагався знизити підтримку України з боку Заходу, поширюючи проросійські наративи під виглядом "української громадськості" на різних "круглих столах" у європейських країнах. Поширити

За даними СБУ, Чистілін також сприяв воєнній розвідці РФ, зокрема обходити санкції.

Чистіліна затримали після одного з таких заходів завдяки співпраці з правоохоронцями Молдови, коли він намагався втекти до Москви через треті країни.

Яке покарання загрожує Чистіліну

Наразі Чистілін перебуває під вартою. Йому повідомили про підозри в державній зраді та виправдовуванні збройної агресії РФ проти України.