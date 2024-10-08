СБУ задержала кремлевского идеолога Чистилина
Категория
Украина
Дата публикации

СБУ задержала кремлевского идеолога Чистилина

СБУ
СБУ задержала кремлевского идеолога Чистилина
Читати українською

Служба безопасности Украины совместно с иностранными партнерами и Госпогранслужбой задержали Дмитрия Чистилина. Он является ключевым идеологом войны РФ против Украины.

Главные тезисы

  • Дмитрий Чистилин был задержан службой безопасности Украины за активное участие в подготовке информационных кампаний в поддержку аннексии Крыма и оккупации Донецкой и Луганской областей.
  • Он создавал аналитические материалы для Кремля, оправдывая агрессию России, способствуя интеграции оккупированных территорий Украины в состав РФ и продвигая кремлевские интересы за пределами России.
  • Чистилин также организовывал вмешательство в избирательные процессы в Восточной и Центральной Европе, распространяя пророссийские нарративы и пытаясь снизить поддержку Украины со стороны Запада.
  • Подозреваемому в государственной измене и оправдывании вооруженной агрессии РФ против Украины грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
  • Чистилина задержали благодаря сотрудничеству с правоохранительными органами Молдовы, когда он пытался бежать в Москву через третьи страны.

СБУ задержала Дмитрия Чистилина

Как сообщили в СБУ, Чистилин, бывший помощник Сергея Глазьева, эксрадника президента РФ, активно участвовал в подготовке информационных кампаний в поддержку аннексии Крыма и оккупации Донецкой и Луганской областей.

С 2016 по 2024 он создавал аналитические материалы для Кремля, которые оправдывали агрессию России и способствовали интеграции оккупированных территорий Украины в состав РФ.

Кроме того, Чистилин продвигал кремлевские интересы за пределами России, организуя вмешательство в избирательные процессы в Восточной и Центральной Европе. Он пытался снизить поддержку Украины со стороны Запада, распространяя пророссийские нарративы под видом "украинской общественности" на разных "круглых столах" в европейских странах.

По данным СБУ, Чистилин также способствовал военной разведке РФ, в том числе обходить санкции.

Чистилина задержали после одной из таких мер благодаря сотрудничеству с правоохранителями Молдовы, когда он пытался бежать в Москву через третьи страны.

Какое наказание грозит Чистилину

В настоящее время Чистилин находится под стражей. Ему сообщили о подозрениях в государственной измене и оправдывании вооруженной агрессии РФ против Украины.

Задержанному грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Разведывала локации ВСУ на Харьковщине. СБУ разоблачила агентку российских спецслужб
СБУ
СБУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Корректировал удары россиян по подразделениям ВСУ. СБУ задержала дезертира
Офис Генерального прокурора
Корректировал удары россиян по подразделениям ВСУ. СБУ задержала дезертира
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
"Сливала" локации Сил обороны в Харькове. СБУ задержала осведомительницу РФ
СБУ
СБУ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?