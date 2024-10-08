СБУ задержала кремлевского идеолога Чистилина

Служба безопасности Украины совместно с иностранными партнерами и Госпогранслужбой задержали Дмитрия Чистилина. Он является ключевым идеологом войны РФ против Украины.
Главные тезисы
- Дмитрий Чистилин был задержан службой безопасности Украины за активное участие в подготовке информационных кампаний в поддержку аннексии Крыма и оккупации Донецкой и Луганской областей.
- Он создавал аналитические материалы для Кремля, оправдывая агрессию России, способствуя интеграции оккупированных территорий Украины в состав РФ и продвигая кремлевские интересы за пределами России.
- Чистилин также организовывал вмешательство в избирательные процессы в Восточной и Центральной Европе, распространяя пророссийские нарративы и пытаясь снизить поддержку Украины со стороны Запада.
- Подозреваемому в государственной измене и оправдывании вооруженной агрессии РФ против Украины грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
- Чистилина задержали благодаря сотрудничеству с правоохранительными органами Молдовы, когда он пытался бежать в Москву через третьи страны.
СБУ задержала Дмитрия Чистилина
Как сообщили в СБУ, Чистилин, бывший помощник Сергея Глазьева, эксрадника президента РФ, активно участвовал в подготовке информационных кампаний в поддержку аннексии Крыма и оккупации Донецкой и Луганской областей.
С 2016 по 2024 он создавал аналитические материалы для Кремля, которые оправдывали агрессию России и способствовали интеграции оккупированных территорий Украины в состав РФ.
По данным СБУ, Чистилин также способствовал военной разведке РФ, в том числе обходить санкции.
Чистилина задержали после одной из таких мер благодаря сотрудничеству с правоохранителями Молдовы, когда он пытался бежать в Москву через третьи страны.
Какое наказание грозит Чистилину
В настоящее время Чистилин находится под стражей. Ему сообщили о подозрениях в государственной измене и оправдывании вооруженной агрессии РФ против Украины.
Задержанному грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
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