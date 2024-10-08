СБУ задержала кремлевского идеолога Чистилина

Служба безопасности Украины совместно с иностранными партнерами и Госпогранслужбой задержали Дмитрия Чистилина. Он является ключевым идеологом войны РФ против Украины.

СБУ задержала Дмитрия Чистилина

Как сообщили в СБУ, Чистилин, бывший помощник Сергея Глазьева, эксрадника президента РФ, активно участвовал в подготовке информационных кампаний в поддержку аннексии Крыма и оккупации Донецкой и Луганской областей.

С 2016 по 2024 он создавал аналитические материалы для Кремля, которые оправдывали агрессию России и способствовали интеграции оккупированных территорий Украины в состав РФ.

Кроме того, Чистилин продвигал кремлевские интересы за пределами России, организуя вмешательство в избирательные процессы в Восточной и Центральной Европе. Он пытался снизить поддержку Украины со стороны Запада, распространяя пророссийские нарративы под видом "украинской общественности" на разных "круглых столах" в европейских странах. Поделиться

По данным СБУ, Чистилин также способствовал военной разведке РФ, в том числе обходить санкции.

Чистилина задержали после одной из таких мер благодаря сотрудничеству с правоохранителями Молдовы, когда он пытался бежать в Москву через третьи страны.

Какое наказание грозит Чистилину

В настоящее время Чистилин находится под стражей. Ему сообщили о подозрениях в государственной измене и оправдывании вооруженной агрессии РФ против Украины.