Корректировали обстрелы РФ онлайн. СБУ задержала вражеских агентов
Категория
Украина
Дата публикации

Корректировали обстрелы РФ онлайн. СБУ задержала вражеских агентов

СБУ
Корректировали обстрелы РФ онлайн. СБУ задержала вражеских агентов
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СБУ задержала двух агентов российских спецслужб. Они устанавливали скрытые камеры для коррекции артиллерийского огня в Полтавской и Сумской областях.

Главные тезисы

  • СБУ задержала двух агентов российских спецслужб, которые устанавливали скрытые камеры для коррекции обстрелов в Полтавской и Сумской областях.
  • Агенты были завербованы из-за поиска подработки в Telegram-каналах и занимались разведкой по объектам энергетической инфраструктуры Украины.
  • Предатели устанавливали мобильные устройства с онлайн-трансляцией возле важных объектов, чтобы корректировать артиллерийский огонь исходя из полученной информации в реальном времени.
  • По обвинению в государственной измене задержанным предателям грозит пожизненное заключение в условиях военного положения по законодательству Украины.
  • Данное задержание свидетельствует о важности борьбы с шпионажем и вражескими действиями в киберпространстве и на территории страны.

Что известно о задержанных агентах РФ

Как сообщили в СБУ, Оба были завербованы летом этого года из-за поисков подработки в Telegram-каналах.

Их основными задачами были разведка по аэродромам Вооруженных сил Украины, тепловых электростанций и других объектов энергетической инфраструктуры.

Фото — t.me/SBUkr

Агенты сначала находили необходимые цели, а затем устанавливали мобильные телефоны с функцией онлайн-трансляции, замаскивая их вблизи объектов. Для непрерывной работы устройств использовали наружные аккумуляторы.

Фото — t.me/SBUkr

Предатели монтировали камеры у важных объектов, что позволяло оккупантам отслеживать последствия обстрелов в режиме реального времени и корректировать дальнейшие удары, — отмечают в СБУ.

Какое наказание грозит задержанным предателям

Злоумышленников задержали на месте при установке шпионского оборудования возле военного объекта.

По обвинению в государственной измене, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины), им грозит пожизненное заключение.

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