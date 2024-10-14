Корректировали обстрелы РФ онлайн. СБУ задержала вражеских агентов

СБУ задержала двух агентов российских спецслужб. Они устанавливали скрытые камеры для коррекции артиллерийского огня в Полтавской и Сумской областях.
Главные тезисы
- СБУ задержала двух агентов российских спецслужб, которые устанавливали скрытые камеры для коррекции обстрелов в Полтавской и Сумской областях.
- Агенты были завербованы из-за поиска подработки в Telegram-каналах и занимались разведкой по объектам энергетической инфраструктуры Украины.
- Предатели устанавливали мобильные устройства с онлайн-трансляцией возле важных объектов, чтобы корректировать артиллерийский огонь исходя из полученной информации в реальном времени.
- По обвинению в государственной измене задержанным предателям грозит пожизненное заключение в условиях военного положения по законодательству Украины.
- Данное задержание свидетельствует о важности борьбы с шпионажем и вражескими действиями в киберпространстве и на территории страны.
Что известно о задержанных агентах РФ
Как сообщили в СБУ, Оба были завербованы летом этого года из-за поисков подработки в Telegram-каналах.
Их основными задачами были разведка по аэродромам Вооруженных сил Украины, тепловых электростанций и других объектов энергетической инфраструктуры.
Агенты сначала находили необходимые цели, а затем устанавливали мобильные телефоны с функцией онлайн-трансляции, замаскивая их вблизи объектов. Для непрерывной работы устройств использовали наружные аккумуляторы.
Какое наказание грозит задержанным предателям
Злоумышленников задержали на месте при установке шпионского оборудования возле военного объекта.
По обвинению в государственной измене, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины), им грозит пожизненное заключение.
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