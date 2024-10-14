Корректировали обстрелы РФ онлайн. СБУ задержала вражеских агентов

СБУ задержала двух агентов российских спецслужб. Они устанавливали скрытые камеры для коррекции артиллерийского огня в Полтавской и Сумской областях.

Что известно о задержанных агентах РФ

Как сообщили в СБУ, Оба были завербованы летом этого года из-за поисков подработки в Telegram-каналах.

Их основными задачами были разведка по аэродромам Вооруженных сил Украины, тепловых электростанций и других объектов энергетической инфраструктуры.

Фото — t.me/SBUkr

Агенты сначала находили необходимые цели, а затем устанавливали мобильные телефоны с функцией онлайн-трансляции, замаскивая их вблизи объектов. Для непрерывной работы устройств использовали наружные аккумуляторы.

Фото — t.me/SBUkr

Предатели монтировали камеры у важных объектов, что позволяло оккупантам отслеживать последствия обстрелов в режиме реального времени и корректировать дальнейшие удары, — отмечают в СБУ. Поделиться

Какое наказание грозит задержанным предателям

Злоумышленников задержали на месте при установке шпионского оборудования возле военного объекта.