Хотел захватить Киев за три дня. СБУ объявила подозрение генералу РФ Селиверстову

Российскому генералу Владимиру Селиверстову было объявлено подозрение. Именно он командовал операцией "Киев за три дня".
Главные тезисы
- Российский генерал Владимир Селиверстов получил подозрение за операцию “Киев за три дня”, которая была сорвана украинскими защитниками.
- Генерал РФ Сергей Кобылаш связан с ракетным ударом по детской больнице “Охматдет” в Киеве, за что ему также объявлено подозрение.
- Обе операции совершены по предварительному сговору группой лиц и являются частью агрессивной войны против Украины.
- Сила и решимость украинских защитников привели к неудаче планов российских войск по захвату Киева и подломили преступные действия генералов РФ.
- СБУ готовится передать дело в Международный уголовный суд, чтобы привлечь виновных к ответственности за военные преступления.
Что известно о российском генерале
Селиверстов, ранее командовавший 106-й воздушно-десантной дивизией РФ, руководил операцией по попытке захватить Киев с северо-западного направления в начале полномасштабного вторжения.
Целью было создание плацдарма для последующего наступления на столицу Украины. Однако украинские защитники разрушили эти планы, уничтожив значительную часть войск Селиверстова в боях за Гостомель.
В ходе боев защитники также ликвидировали штаб окупантов в Бучанском районе, где находился сам генерал вместе с командным составом дивизии. Селиверстов и его заместители получили серьезные ранения, после чего было принято решение об отступлении.
Генералу заочно объявили подозрение по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины (ведение агрессивной войны по предварительному сговору группой лиц).
Генерал РФ Кобылаш причастен к ракетному удару по больнице "Охматдет"
Украина установила одного из причастных к обстрелу детской специализированной больницы Охматдет 8 июля 2024 года. Это нынешний командующий военно-воздушными силами РФ генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.
Расследование установило, что по приказу Кобылаша 8 июля 2024 в 09:15 российский бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС запустил ракету Х-101 по детской больнице в Киеве.
Обстрел "Охматдета" совершила 22-я гвардейская тяжелая бомбардировочная авиационная дивизия дальней авиации Воздушно-космических сил России.
На основании собранных улик следователи СБУ выдвинули Кобылашу заочное подозрение по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 УК (нарушение законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством, совершенное по предварительному сговору группой лиц).
Максимальная санкция за это преступление предусматривает пожизненное лишение свободы. Костин сообщил, что дело могут передать в Международный уголовный суд.
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