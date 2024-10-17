Хотел захватить Киев за три дня. СБУ объявила подозрение генералу РФ Селиверстову
Категория
Украина
Дата публикации

Хотел захватить Киев за три дня. СБУ объявила подозрение генералу РФ Селиверстову

СБУ
Хотел захватить Киев за три дня. СБУ объявила подозрение генералу РФ Селиверстову
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Российскому генералу Владимиру Селиверстову было объявлено подозрение. Именно он командовал операцией "Киев за три дня".

Главные тезисы

  • Российский генерал Владимир Селиверстов получил подозрение за операцию “Киев за три дня”, которая была сорвана украинскими защитниками.
  • Генерал РФ Сергей Кобылаш связан с ракетным ударом по детской больнице “Охматдет” в Киеве, за что ему также объявлено подозрение.
  • Обе операции совершены по предварительному сговору группой лиц и являются частью агрессивной войны против Украины.
  • Сила и решимость украинских защитников привели к неудаче планов российских войск по захвату Киева и подломили преступные действия генералов РФ.
  • СБУ готовится передать дело в Международный уголовный суд, чтобы привлечь виновных к ответственности за военные преступления.

Что известно о российском генерале

Селиверстов, ранее командовавший 106-й воздушно-десантной дивизией РФ, руководил операцией по попытке захватить Киев с северо-западного направления в начале полномасштабного вторжения.

По плану российских войск, 24 февраля 2022 г. подразделения десантников под его командованием должны были установить контроль над аэродромом в Гостомеле, что должно было стать началом оккупации города. Другие подразделения дивизии должны были взять под контроль город Вишневое.

Целью было создание плацдарма для последующего наступления на столицу Украины. Однако украинские защитники разрушили эти планы, уничтожив значительную часть войск Селиверстова в боях за Гостомель.

В ходе боев защитники также ликвидировали штаб окупантов в Бучанском районе, где находился сам генерал вместе с командным составом дивизии. Селиверстов и его заместители получили серьезные ранения, после чего было принято решение об отступлении.

Генералу заочно объявили подозрение по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины (ведение агрессивной войны по предварительному сговору группой лиц).

Генерал РФ Кобылаш причастен к ракетному удару по больнице "Охматдет"

Украина установила одного из причастных к обстрелу детской специализированной больницы Охматдет 8 июля 2024 года. Это нынешний командующий военно-воздушными силами РФ генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.

Расследование установило, что по приказу Кобылаша 8 июля 2024 в 09:15 российский бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС запустил ракету Х-101 по детской больнице в Киеве.

Обстрел "Охматдета" совершила 22-я гвардейская тяжелая бомбардировочная авиационная дивизия дальней авиации Воздушно-космических сил России.

На основании собранных улик следователи СБУ выдвинули Кобылашу заочное подозрение по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 УК (нарушение законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Максимальная санкция за это преступление предусматривает пожизненное лишение свободы. Костин сообщил, что дело могут передать в Международный уголовный суд.

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