Хотів захопити Київ за три дні. СБУ оголосила підозру генералу РФ Селіверстову

Російському генералу Володимиру Селіверстову було оголошено підозру. Саме він командував операцією “Київ за три дні”.

Що відомо про російського генерала

Селіверстов, який раніше командував 106-ю повітряно-десантною дивізією РФ, керував операцією зі спроби захопити Київ з північно-західного напрямку на початку повномасштабного вторгнення.

За планом російських військ, 24 лютого 2022 року підрозділи десантників під його командуванням мали встановити контроль над аеродромом у Гостомелі, що мало стати початком окупації міста. Інші підрозділи дивізії мали взяти під контроль місто Вишневе. Поширити

Метою було створення плацдарму для подальшого наступу на столицю України. Однак українські захисники зруйнували ці плани, знищивши значну частину військ Селіверстова в боях за Гостомель.

У ході боїв захисники також ліквідували штаб окупантів у Бучанському районі, де перебував сам генерал разом із командним складом дивізії. Селіверстов та його заступники отримали серйозні поранення, після чого було ухвалено рішення про відступ.

Генералу заочно оголосили підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України (ведення агресивної війни за попередньою змовою групою осіб).

Генерал РФ Кобилаш причетний до ракетного удару по лікарні “Охматдит”

Україна встановила одного з причетних до обстрілу дитячої спеціалізованої лікарні Охматдит 8 липня 2024 року. Це нинішній командувач військово-повітряних сил РФ генерал-лейтенант Сергій Кобилаш.

Розслідування встановило, що за наказом Кобилаша 8 липня 2024 року о 09:15 російський бомбардувальник-ракетоносець Ту-95МС запустив ракету Х-101 по дитячій лікарні у Києві.

Обстріл "Охматдиту" здійснила 22-а гвардійська важка бомбардувальна авіаційна дивізія дальньої авіації Повітряно-космічних сил Росії.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ висунули Кобилашу заочну підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 ККУ (порушення законів і звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Максимальна санкція за цей злочин передбачає довічне позбавлення волі. Костін повідомив, що справу можуть передати до Міжнародного кримінального суду.