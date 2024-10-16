СБУ задержала агентку ФСБ — она помогала РФ наступать на Покровск

СБУ задержала женщину, которая собирала и передавала оккупантам информацию о позициях украинских военных в Донецкой области. После этого она планировала уехать в Россию.

Что известно о задержанной агентке ФСБ РФ

Как отмечается, Служба безопасности Украины предотвратила побег агентки ФСБ в Россию, которая шпионила для врага в Донецкой области.

Она передавала оккупантам информацию о локациях украинских войск на одном из самых горячих направлений фронта — в районе Покровска.

Фото — t.me/SBUk

После выполнения заданий для российских спецслужб женщина приехала в Кировоградскую область, откуда планировала выехать в Евросоюз как "переселенка", а затем в Россию.

Контрразведчики СБУ сорвали планы агента, задержав ее в съемной квартире, где она готовилась к бегству, — сообщили в СБУ. Поделиться

Фото — t.me/SBUk

Какое наказание грозит предательнице

По данным следствия, задержана 38-летняя жительница Селидового Донецкой области. Она была частью агентурной сети ФСБ, ликвидированной во время спецоперации СБУ в октябре 2023 года.

Тогда были задержаны два корректировщика, которые отслеживали перемещение тяжелой бронетехники ВСУ в районе Авдеевки. Для безопасности все три агента действовали отдельно, но имели общего куратора из ФСБ, — отметили в СБУ. Поделиться

Основными целями врага были укрепление и боевые позиции украинской артиллерии, сдерживавшей штурмовые группы оккупантов вблизи Покровска.