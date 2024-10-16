СБУ задержала агентку ФСБ — она помогала РФ наступать на Покровск
Категория
Украина
Дата публикации

СБУ задержала агентку ФСБ — она помогала РФ наступать на Покровск

СБУ
СБУ задержала агентку ФСБ — она помогала РФ наступать на Покровск
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СБУ задержала женщину, которая собирала и передавала оккупантам информацию о позициях украинских военных в Донецкой области. После этого она планировала уехать в Россию.

Главные тезисы

  • Агентка ФСБ была задержана Службой безопасности Украины за шпионаж на фронте в Донецкой области.
  • Женщина собирала информацию о позициях украинских войск в районе Покровска и планировала бежать в Россию.
  • СБУ ликвидировала агентурную сеть ФСБ, задержав двух корректировщиков тяжелой бронетехники и саму агентку.
  • Предатели действовали на фронте отдельно, но имели общего куратора из ФСБ.
  • 38-летней жительнице Донецкой области грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества за предательство.

Что известно о задержанной агентке ФСБ РФ

Как отмечается, Служба безопасности Украины предотвратила побег агентки ФСБ в Россию, которая шпионила для врага в Донецкой области.

Она передавала оккупантам информацию о локациях украинских войск на одном из самых горячих направлений фронта — в районе Покровска.

Фото — t.me/SBUk

После выполнения заданий для российских спецслужб женщина приехала в Кировоградскую область, откуда планировала выехать в Евросоюз как "переселенка", а затем в Россию.

Контрразведчики СБУ сорвали планы агента, задержав ее в съемной квартире, где она готовилась к бегству, — сообщили в СБУ.

Фото — t.me/SBUk

Какое наказание грозит предательнице

По данным следствия, задержана 38-летняя жительница Селидового Донецкой области. Она была частью агентурной сети ФСБ, ликвидированной во время спецоперации СБУ в октябре 2023 года.

Тогда были задержаны два корректировщика, которые отслеживали перемещение тяжелой бронетехники ВСУ в районе Авдеевки. Для безопасности все три агента действовали отдельно, но имели общего куратора из ФСБ, — отметили в СБУ.

Основными целями врага были укрепление и боевые позиции украинской артиллерии, сдерживавшей штурмовые группы оккупантов вблизи Покровска.

Предательницу взяли под стражу, и ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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