СБУ задержала агентку ФСБ — она помогала РФ наступать на Покровск

СБУ задержала женщину, которая собирала и передавала оккупантам информацию о позициях украинских военных в Донецкой области. После этого она планировала уехать в Россию.
Главные тезисы
- Агентка ФСБ была задержана Службой безопасности Украины за шпионаж на фронте в Донецкой области.
- Женщина собирала информацию о позициях украинских войск в районе Покровска и планировала бежать в Россию.
- СБУ ликвидировала агентурную сеть ФСБ, задержав двух корректировщиков тяжелой бронетехники и саму агентку.
- Предатели действовали на фронте отдельно, но имели общего куратора из ФСБ.
- 38-летней жительнице Донецкой области грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества за предательство.
Что известно о задержанной агентке ФСБ РФ
Как отмечается, Служба безопасности Украины предотвратила побег агентки ФСБ в Россию, которая шпионила для врага в Донецкой области.
Она передавала оккупантам информацию о локациях украинских войск на одном из самых горячих направлений фронта — в районе Покровска.
После выполнения заданий для российских спецслужб женщина приехала в Кировоградскую область, откуда планировала выехать в Евросоюз как "переселенка", а затем в Россию.
Какое наказание грозит предательнице
По данным следствия, задержана 38-летняя жительница Селидового Донецкой области. Она была частью агентурной сети ФСБ, ликвидированной во время спецоперации СБУ в октябре 2023 года.
Основными целями врага были укрепление и боевые позиции украинской артиллерии, сдерживавшей штурмовые группы оккупантов вблизи Покровска.
Предательницу взяли под стражу, и ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
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