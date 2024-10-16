СБУ затримала агентку ФСБ — вона допомагала РФ наступати на Покровськ

СБУ затримала жінку, яка збирала та передавала окупантам інформацію про позиції українських військових на Донеччині. Після цього вона планувала виїхати до Росії.
Головні тези:
- Затримана агентка ФСБ планувала виїхати до Росії після передачі інформації про українські війська в районі Покровська.
- СБУ виявила агентурну мережу ФСБ, яка спрямовувала зусилля на укріплення та бойові позиції української артилерії поблизу Покровська.
- Зрадниці загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна за співпрацю з ворогом та шпигунство проти власної країни.
- Дві інші особи з агентурної мережі ФСБ були затримані раніше в спецоперації СБУ.
- Затримана жінка має бути покарана за зраду та співпрацю з ворогом шляхом незаконної передачі військових секретів.
Що відомо про затриману агентку ФСБ РФ
Як зазначається, Служба безпеки України запобігла втечі агентки ФСБ до Росії, яка шпигувала для ворога на Донеччині.
Вона передавала окупантам інформацію про локації українських військ на одному з найгарячіших напрямків фронту — в районі Покровська
Після виконання завдань для російських спецслужб жінка приїхала до Кіровоградської області, звідки планувала виїхати до Євросоюзу як "переселенка", а згодом — до Росії.
Яке покарання загрожує зрадниці
За даними слідства, затриманою є 38-річна мешканка Селидового Донецької області. Вона була частиною агентурної мережі ФСБ, яку ліквідували під час спецоперації СБУ в жовтні 2023 року.
Основними цілями ворога були укріплення та бойові позиції української артилерії, яка стримувала штурмові групи окупантів поблизу Покровська.
Зрадницю взяли під варту, і їй загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.
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