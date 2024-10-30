Помогал оккупантам совершенствовать "шахеды". СБУ задержала пророссийского ученого

В Харькове задержан ученый-механик, который по заказу рашистов разрабатывал чертеж для усовершенствования "шахедов". В частности, он работал над модернизацией двигателей и катапультных установок.

Что известно о задержанном ученом-приспешнике армии РФ

Как отмечает СБУ, ученый дистанционно передавал технологические разработки своему знакомому, гендиректору одного из российских машиностроительных заводов, производящему агрегаты для беспилотников.

Это предприятие с 2023 года тесно сотрудничает с компанией РФ, занимающейся производством ударных дронов типа «Шахед», которые маркируют решисты под названием «Герань-2».

Для коммуникации с российскими сообщниками харьковчанин использовал электронную почту и популярный мессенджер. При этом он маскировал сотрудничество с оккупантами под видом подготовки научных работ в области БПЛА.

Фото — ssu.gov.ua

Как установило расследование, ученый привлек к проектным работам своего бывшего студента, который в начале полномасштабной войны сбежал из Харьковщины в РФ. Там он устроился в московский технологический университет, в котором занимается разработкой дронов для вооруженных сил РФ. Поделиться

Какое наказание грозит задержанному

Контрразведчики Службы безопасности задокументировали преступления харьковского ученого и задержали его по месту жительства в областном центре.

Во время обысков у него изъята компьютерная техника, мобильный телефон и флэш-носители с поличным в пользу России.

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору). Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Также планируется заочно сообщить о подозрении сообщнику фигуранта — скрывающемуся в РФ бывшему студенту Харьковского вуза.