Помогал оккупантам совершенствовать "шахеды". СБУ задержала пророссийского ученого
Категория
Украина
Дата публикации

Помогал оккупантам совершенствовать "шахеды". СБУ задержала пророссийского ученого

СБУ
Помогал оккупантам совершенствовать "шахеды". СБУ задержала пророссийского ученого
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В Харькове задержан ученый-механик, который по заказу рашистов разрабатывал чертеж для усовершенствования "шахедов". В частности, он работал над модернизацией двигателей и катапультных установок.

Главные тезисы

  • Пророссийский ученый из Харькова разрабатывал усовершенствования для “шахедов” по заказу оккупантов.
  • Он передавал технологические разработки своему знакомому в России, который занимается производством деталей для беспилотников.
  • Задержанный ученый скрывал сотрудничество с оккупантами, притворяясь, что занимается научными исследованиями в области беспилотных летательных аппаратов.
  • Следствие установило, что он привлек к проекту своего бывшего студента, который работает в РФ над разработкой дронов для российской армии.
  • Ученому грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества по обвинению в пособничестве государству-агрессору.

Что известно о задержанном ученом-приспешнике армии РФ

Как отмечает СБУ, ученый дистанционно передавал технологические разработки своему знакомому, гендиректору одного из российских машиностроительных заводов, производящему агрегаты для беспилотников.

Это предприятие с 2023 года тесно сотрудничает с компанией РФ, занимающейся производством ударных дронов типа «Шахед», которые маркируют решисты под названием «Герань-2».

Для коммуникации с российскими сообщниками харьковчанин использовал электронную почту и популярный мессенджер. При этом он маскировал сотрудничество с оккупантами под видом подготовки научных работ в области БПЛА.

Фото — ssu.gov.ua

Как установило расследование, ученый привлек к проектным работам своего бывшего студента, который в начале полномасштабной войны сбежал из Харьковщины в РФ. Там он устроился в московский технологический университет, в котором занимается разработкой дронов для вооруженных сил РФ.

Какое наказание грозит задержанному

Контрразведчики Службы безопасности задокументировали преступления харьковского ученого и задержали его по месту жительства в областном центре.

Во время обысков у него изъята компьютерная техника, мобильный телефон и флэш-носители с поличным в пользу России.

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору). Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Также планируется заочно сообщить о подозрении сообщнику фигуранта — скрывающемуся в РФ бывшему студенту Харьковского вуза.

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