Помогал оккупантам совершенствовать "шахеды". СБУ задержала пророссийского ученого

В Харькове задержан ученый-механик, который по заказу рашистов разрабатывал чертеж для усовершенствования "шахедов". В частности, он работал над модернизацией двигателей и катапультных установок.
Главные тезисы
- Пророссийский ученый из Харькова разрабатывал усовершенствования для “шахедов” по заказу оккупантов.
- Он передавал технологические разработки своему знакомому в России, который занимается производством деталей для беспилотников.
- Задержанный ученый скрывал сотрудничество с оккупантами, притворяясь, что занимается научными исследованиями в области беспилотных летательных аппаратов.
- Следствие установило, что он привлек к проекту своего бывшего студента, который работает в РФ над разработкой дронов для российской армии.
- Ученому грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества по обвинению в пособничестве государству-агрессору.
Что известно о задержанном ученом-приспешнике армии РФ
Как отмечает СБУ, ученый дистанционно передавал технологические разработки своему знакомому, гендиректору одного из российских машиностроительных заводов, производящему агрегаты для беспилотников.
Это предприятие с 2023 года тесно сотрудничает с компанией РФ, занимающейся производством ударных дронов типа «Шахед», которые маркируют решисты под названием «Герань-2».
Для коммуникации с российскими сообщниками харьковчанин использовал электронную почту и популярный мессенджер. При этом он маскировал сотрудничество с оккупантами под видом подготовки научных работ в области БПЛА.
Какое наказание грозит задержанному
Контрразведчики Службы безопасности задокументировали преступления харьковского ученого и задержали его по месту жительства в областном центре.
Во время обысков у него изъята компьютерная техника, мобильный телефон и флэш-носители с поличным в пользу России.
Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору). Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Также планируется заочно сообщить о подозрении сообщнику фигуранта — скрывающемуся в РФ бывшему студенту Харьковского вуза.
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