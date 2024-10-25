СБУ и Нацполиция задержали 19 человек за попытку сорвать мобилизацию в Украине

Служба безопасности и Национальная полиция задержали 19 администраторов и корреспондентов Телеграм-каналов, которые пытались сорвать мобилизацию и публиковали локации ВСУ.

В Украине задержаны 19 антимобилизаторов

Фигуранты снимали провокационные стримы и распространяли фейковые сообщения об украинских военных, в том числе представителях ТЦК.

Так, на Хмельниччине заблокирована подрывная деятельность сразу 14 человек, которые публично призывали военнообязанных уклоняться от мобилизации.

В частности, фигуранты публиковали места пребывания и маршруты перемещения представителей ТЦК и Национальной полиции.

Задержание подозреваемых

Для распространения контента они администрировали десятки групп в Телеграмме и Вайбере.

В Киеве разоблачены четыре жителя столицы, которые публиковали в чатах Телеграм-каналов геолокации мобильных блокпостов на территории Киевщины. Поделиться

Для маскировки преступных действий злоумышленники создавали анонимные аккаунты в мессенджере под вымышленными никнеймами.

В Винницкой области будут судить 30-летнего уклониста, который кроме того, что сам скрывался от призыва, еще и агитировал на своем Телеграм-канале последовать его примеру.

На основании полученных доказательств следователи Службы безопасности уже сообщили пяти задержанным о подозрении по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований).

Пока планируется сообщить о подозрении другим фигурантам. Злоумышленникам грозит до 8 лет лишения свободы. Поделиться

На Харьковщине задержаны два корректировщика ФСБ

Они собирали координаты пунктов управления, укрепрайонов и огневых позиций украинских воинов.

Одной из информаторов была 35-летняя контрактница воинской части, которая дислоцируется в Харьковской области. Поделиться

Женщину завербовали через Телеграм-каналы, где на нее вышел представитель ФСБ, который выдавал себя за «рядового» гражданина и предложил близкие отношения.

В качестве радиотелеграфистки она использовала свое служебное положение, чтобы собирать локации Сил обороны в Харькове и прилегающих территориях.

Еще одним фигурантом оказался прокремлевский блогер из Купянского района, администрировавший Телеграм-канал ФСБ.

На враждебном интернет-ресурсе злоумышленник преподавал геолокации украинских войск вблизи прифронтового райцентра. Кроме того, блогер призвал своих подписчиков приобщаться к распространению информации о местах базирования и перемещения Сил обороны на Купянском направлении.