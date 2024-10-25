СБУ и Нацполиция задержали 19 человек за попытку сорвать мобилизацию в Украине

Служба безопасности и Национальная полиция задержали 19 администраторов и корреспондентов Телеграм-каналов, которые пытались сорвать мобилизацию и публиковали локации ВСУ.
Главные тезисы
- Служба безопасности и Национальная полиция Украины задержали 19 администраторов телеграм-каналов за попытку сорвать мобилизацию и раскрыли их антимобилизационную деятельность.
- Фигуранты публиковали локации ВСУ и призывали военнообязанных уклоняться от мобилизации, распространяя фейковые сообщения и провокационные стримы.
- Задержанным предъявлено обвинение по статье Уголовного кодекса Украины за препятствование законной деятельности ВСУ, за что им грозит до 8 лет лишения свободы.
В Украине задержаны 19 антимобилизаторов
Фигуранты снимали провокационные стримы и распространяли фейковые сообщения об украинских военных, в том числе представителях ТЦК.
Так, на Хмельниччине заблокирована подрывная деятельность сразу 14 человек, которые публично призывали военнообязанных уклоняться от мобилизации.
В частности, фигуранты публиковали места пребывания и маршруты перемещения представителей ТЦК и Национальной полиции.
Для распространения контента они администрировали десятки групп в Телеграмме и Вайбере.
Для маскировки преступных действий злоумышленники создавали анонимные аккаунты в мессенджере под вымышленными никнеймами.
В Винницкой области будут судить 30-летнего уклониста, который кроме того, что сам скрывался от призыва, еще и агитировал на своем Телеграм-канале последовать его примеру.
На основании полученных доказательств следователи Службы безопасности уже сообщили пяти задержанным о подозрении по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований).
На Харьковщине задержаны два корректировщика ФСБ
Они собирали координаты пунктов управления, укрепрайонов и огневых позиций украинских воинов.
Женщину завербовали через Телеграм-каналы, где на нее вышел представитель ФСБ, который выдавал себя за «рядового» гражданина и предложил близкие отношения.
В качестве радиотелеграфистки она использовала свое служебное положение, чтобы собирать локации Сил обороны в Харькове и прилегающих территориях.
Еще одним фигурантом оказался прокремлевский блогер из Купянского района, администрировавший Телеграм-канал ФСБ.
На враждебном интернет-ресурсе злоумышленник преподавал геолокации украинских войск вблизи прифронтового райцентра. Кроме того, блогер призвал своих подписчиков приобщаться к распространению информации о местах базирования и перемещения Сил обороны на Купянском направлении.
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