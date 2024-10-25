СБУ та Нацполіція затримали 19 осіб за намагання зірвати мобілізацію в Україні

Служба безпеки та Національна поліція затримали 19 адміністраторів та дописувачів Телеграм-каналів, які намагалися зірвати мобілізацію та публікували локації ЗСУ.

В Україні затримано 19 антимобілізаторів

Фігуранти знімали провокативні стріми та поширювали фейкові повідомлення про українських військових, зокрема представників ТЦК.

Так, на Хмельниччині заблоковано підривну діяльність одразу 14 осіб, які публічно закликали військовозобов’язаних ухилятися від мобілізації.

Зокрема фігуранти публікували місця перебування та маршрути переміщення представників ТЦК і Національної поліції.

Затримання підозрюваних

Для поширення контенту вони адміністрували десятки груп у Телеграмі та Вайбері.

У Києві викрито чотирьох мешканців столиці, які публікували у чатах Телеграм-каналів геолокації мобільних блокпостів на території Київщини. Поширити

Для маскування злочинних дій зловмисники створювали анонімні акаунти у месенджері під вигаданими нікнеймами.

На Вінниччині судитимуть 30-річного ухилянта, який крім того, що сам ховався від призову, ще й агітував на своєму Телеграм-каналі наслідувати його приклад.

На підставі отриманих доказів слідчі Служби безпеки вже повідомили п’ятьом затриманим про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань).

Наразі планується повідомити про підозру іншим фігурантам. Зловмисникам загрожує до 8 років позбавлення волі.

На Харківщині затримано двох коригувальників ФСБ

Вони збирали координати пунктів управління, укріпрайонів та вогневих позицій українських воїнів.

Однією із інформаторок була 35-річна контрактниця військової частини, що дислокується у Харківській області. Поширити

Жінку завербували через Телеграм-канали, де на неї вийшов представник ФСБ, який видавав себе за «пересічного» громадянина і запропонував близькі стосунки.

Перебуваючи на посаді радіотелеграфістки, вона використовувала своє службове становище, щоб збирати локації Сил оборони у Харкові та прилеглих територіях.

Ще одним фігурантом виявився прокремлівський блогер з Куп’янського району, який адміністрував Телеграм-канал ФСБ.