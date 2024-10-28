Шпионил за ВСУ в Покровске. СБУ задержала фейкового волонтера ООН

Правоохранители задержали российского агента. Он под видом волонтера ООН собирал разведывательные данные об украинских военных позициях в Покровске Донецкой области.
Главные тезисы
- Российский агент был задержан в Покровске за шпионаж в рамках Всемирной продовольственной программы ООН.
- Подозреваемый собирал информацию о позициях украинских военных на Покровском направлении для передачи российским спецслужбам.
- По подозрению в государственной измене, ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
- СБУ установила, что российские войска планировали использовать собранные данные для новых атак на Покровск с применением управляемых авиабомб и FPV-дронов.
- Задержанный агент передавал координаты украинских военных позиций через анонимный чат своему российскому куратору.
Что известно о задержанном агенте РФ
Как сообщает СБУ, подозреваемый — 34-летний местный волонтер, работавший в рамках Всемирной продовольственной программы ООН.
Он собирал информацию о расположении подразделений Сил обороны на Покровском направлении, где продолжаются активные бои. Его задачей было выявление позиций украинской пехоты и артиллерии.
Как установила СБУ, подозреваемый под видом доставки гуманитарной помощи объезжал Покровск и близлежащие населенные пункты, собирая координаты для передачи российскому куратору — сотруднику российских спецслужб.
Российские войска планировали использовать эти данные для новых атак на Покровск, в том числе с помощью управляемых авиабомб и FPV-дронов.
Какое наказание грозит задержанному агенту РФ
Подозреваемый был задержан в начале его сотрудничества с россиянами. В ходе обыска у него изъяли телефон с анонимным чатом, где он передавал данные куратору.
Задержанному предъявлено подозрение в государственной измене по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает пожизненное заключение с конфискацией имущества.
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