Шпионил за ВСУ в Покровске. СБУ задержала фейкового волонтера ООН

Правоохранители задержали российского агента. Он под видом волонтера ООН собирал разведывательные данные об украинских военных позициях в Покровске Донецкой области.

Что известно о задержанном агенте РФ

Как сообщает СБУ, подозреваемый — 34-летний местный волонтер, работавший в рамках Всемирной продовольственной программы ООН.

Он собирал информацию о расположении подразделений Сил обороны на Покровском направлении, где продолжаются активные бои. Его задачей было выявление позиций украинской пехоты и артиллерии.

Фото — ssu.gov.ua

Фото — ssu.gov.ua

Как установила СБУ, подозреваемый под видом доставки гуманитарной помощи объезжал Покровск и близлежащие населенные пункты, собирая координаты для передачи российскому куратору — сотруднику российских спецслужб.

Российские войска планировали использовать эти данные для новых атак на Покровск, в том числе с помощью управляемых авиабомб и FPV-дронов.

Какое наказание грозит задержанному агенту РФ

Подозреваемый был задержан в начале его сотрудничества с россиянами. В ходе обыска у него изъяли телефон с анонимным чатом, где он передавал данные куратору.