Шпигував за ЗСУ в Покровську. СБУ затримала фейкового волонтера ООН

Правоохоронці затримали російського агента. Він під виглядом волонтера ООН збирав розвідувальні дані про українські військові позиції в Покровську Донецької області.

Що відомо про затриманого агента РФ

Як повідомляє СБУ, підозрюваний — 34-річний місцевий волонтер, що працював у рамках Всесвітньої продовольчої програми ООН.

Він збирав інформацію про розташування підрозділів Сил оборони на Покровському напрямку, де тривають активні бої. Його завданням було виявлення позицій української піхоти та артилерії.

Фото — ssu.gov.ua

Фото — ssu.gov.ua

Як встановила СБУ, підозрюваний під виглядом доставки гуманітарної допомоги об'їжджав Покровськ та прилеглі населені пункти, збираючи координати для передачі російському куратору — співробітнику російських спецслужб.

Російські війська планували використовувати ці дані для нових атак на Покровськ, зокрема за допомогою керованих авіабомб та FPV-дронів.

Яке покарання загрожує затриманому агенту РФ

Підозрюваного затримали на початку його співпраці з росіянами. Під час обшуку у нього вилучили телефон з анонімним чатом, де він передавав дані куратору.