Шпигував за ЗСУ в Покровську. СБУ затримала фейкового волонтера ООН

Правоохоронці затримали російського агента. Він під виглядом волонтера ООН збирав розвідувальні дані про українські військові позиції в Покровську Донецької області.
Головні тези:
- Затриманий російський агент виступав під прикриттям волонтера ООН у Покровську.
- Агент збирав дані про українські військові позиції для передачі російським спецслужбам.
- Підозрюваному пред’явлено звинувачення в державній зраді, що може призвести до довічного ув’язнення.
- Експерти встановили, що російські війська планували використовувати отримані дані для атак на українські позиції.
- Обшук у затриманого виявив анонімний чат, через який агент передавав розвідувальні дані своєму куратору.
Що відомо про затриманого агента РФ
Як повідомляє СБУ, підозрюваний — 34-річний місцевий волонтер, що працював у рамках Всесвітньої продовольчої програми ООН.
Він збирав інформацію про розташування підрозділів Сил оборони на Покровському напрямку, де тривають активні бої. Його завданням було виявлення позицій української піхоти та артилерії.
Як встановила СБУ, підозрюваний під виглядом доставки гуманітарної допомоги об'їжджав Покровськ та прилеглі населені пункти, збираючи координати для передачі російському куратору — співробітнику російських спецслужб.
Російські війська планували використовувати ці дані для нових атак на Покровськ, зокрема за допомогою керованих авіабомб та FPV-дронів.
Яке покарання загрожує затриманому агенту РФ
Підозрюваного затримали на початку його співпраці з росіянами. Під час обшуку у нього вилучили телефон з анонімним чатом, де він передавав дані куратору.
Затриманому пред’явлено підозру в державній зраді за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України, що передбачає довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
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