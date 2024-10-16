У Харкові затримано агента ФСБ — коригував ракетно-дронові удари РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

У Харкові затримано агента ФСБ — коригував ракетно-дронові удари РФ

СБУ
СБУ

Служба безпеки затримала у Харкові ще одного агента ФСБ — 33-річного будівельника, який коригував удари рашистів по українських військах, що обороняють місто. Під загрозою вогневого ураження були місця найбільшого зосередження особового складу та військової техніки Сил оборони в обласному центрі та прилеглих територіях.

Головні тези:

  • У Харкові затриманий агент ФСБ, який коригував ракетно-дронові удари РФ проти українських військ.
  • Зловмисник намагався передати російським окупантам координати військових об'єктів у Харкові.
  • СБУ викрила агента під час виконання нового завдання від ФСБ, вилучивши докази його діяльності.
  • Дії затриманого агента класифіковані як державна зрада в умовах воєнного стану, йому загрожує довічне позбавлення волі.
  • Підтримано безпеку та обороноздатність України завдяки успішній контррозвідці СБУ, яка затримала ще одного агента ФСБ у Харкові.

СБУ викрила коригувальника ракетно-дронових ударів по оборонцях Харкова

Для наведення російських ракет в «обхід» ППО агент намагався виявити та передати окупантам локації зенітно-ракетних комплексів та радіолокаційних станцій ЗСУ. Щоб встановити координати військових об’єктів зрадник обходив місцевість, де приховано фіксував розташування потенційних цілей.

Отримані відомості він месенджером передавав своєму російському куратору у вигляді фото- і відеофайлів з детальним описом.

Додатково зловмисник відстежував наслідки повітряних атак Росії на Харків. Для цього він отримував від ФСБ координати можливих «прильотів», а потім проводив там дорозвідку.

Співробітники СБУ затримали агента, коли він виконував нове завдання від ФСБ. На місці події у нього вилучено мобільний телефон із доказами роботи на ворога.

Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Що відомо про затриманого російського агента

Контррозвідка СБУ затримала інформатора ФСБ, який діяв у Донецькій та Сумській областях. Агент розвідував позиції українських військ та коригував повітряні удари окупантів.

Як повідомили в СБУ, найбільший інтерес ворога викликали локації Сил оборони на Покровському напрямку, одному з найгарячіших фронтів.

Агентом був 23-річний житель Покровська, якого завербували через так звану "медову пастку" на сайті знайомств. Представниця російської спецслужби запропонувала йому "ближче познайомитися" і доручила збирати інформацію, — повідомляє СБУ.

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