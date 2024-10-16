В Харькове задержан агент ФСБ — корректировал ракетно-дроновые удары РФ

Служба безопасности задержала в Харькове еще одного агента ФСБ — 33-летнего строителя, корректировавшего удары рашистов по украинским войскам, обороняющим город. Под угрозой огневого поражения находились места наибольшего сосредоточения личного состава и военной техники Сил обороны в областном центре и прилегающих территориях.
Главные тезисы
- Служба безопасности задержала агента ФСБ в Харькове, который корректировал удары российских оккупантов по украинским военным.
- Действия задержанного агента классифицированы как государственная измена в условиях военного положения, ему грозит пожизненное лишение свободы.
- Контрразведка СБУ поддерживает безопасность и обороноспособность Украины, задержав еще одного агента ФСБ в Харькове.
СБУ разоблачила корректировщика ракетно-дроновых ударов по защитникам Харькова
Для наведения российских ракет в обход ПВО агент пытался обнаружить и передать оккупантам локации зенитно-ракетных комплексов и радиолокационных станций ВСУ. Чтобы установить координаты военных объектов, предатель обходил местность, где скрыто фиксировал расположение потенциальных целей.
Полученные сведения он мессенджером передавал своему российскому куратору в виде фото- и видеофайлов с подробным описанием.
Дополнительно злоумышленник отслеживал последствия воздушных атак России в Харькове. Для этого он получал от ФСБ координаты возможных прилетов, а затем проводил там доразведку.
Сотрудники СБУ задержали агента при выполнении новой задачи от ФСБ. На месте происшествия у него изъят мобильный телефон с поличным.
Следователи Службы безопасности сообщили агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).
Что известно о задержанном российском агенте
Контрразведка СБУ задержала действовавшего в Донецкой и Сумской областях информатора ФСБ. Агент разведывал позиции украинских войск и корректировал воздушные удары оккупантов.
Как сообщили в СБУ, наибольший интерес врага вызвали локации сил обороны на Покровском направлении, одном из самых горячих фронтов.
Агентом был 23-летний житель Покровска, которого завербовали из-за так называемой "медовой ловушки" на сайте знакомств. Представительница российской спецслужбы предложила ему "ближе познакомиться" и поручила собирать информацию, сообщает СБУ.
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