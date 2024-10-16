В Харькове задержан агент ФСБ — корректировал ракетно-дроновые удары РФ

Служба безопасности задержала в Харькове еще одного агента ФСБ — 33-летнего строителя, корректировавшего удары рашистов по украинским войскам, обороняющим город. Под угрозой огневого поражения находились места наибольшего сосредоточения личного состава и военной техники Сил обороны в областном центре и прилегающих территориях.

СБУ разоблачила корректировщика ракетно-дроновых ударов по защитникам Харькова

Для наведения российских ракет в обход ПВО агент пытался обнаружить и передать оккупантам локации зенитно-ракетных комплексов и радиолокационных станций ВСУ. Чтобы установить координаты военных объектов, предатель обходил местность, где скрыто фиксировал расположение потенциальных целей.

Полученные сведения он мессенджером передавал своему российскому куратору в виде фото- и видеофайлов с подробным описанием.

Дополнительно злоумышленник отслеживал последствия воздушных атак России в Харькове. Для этого он получал от ФСБ координаты возможных прилетов, а затем проводил там доразведку.

Сотрудники СБУ задержали агента при выполнении новой задачи от ФСБ. На месте происшествия у него изъят мобильный телефон с поличным.

Следователи Службы безопасности сообщили агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей, ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. Поделиться

Что известно о задержанном российском агенте

Контрразведка СБУ задержала действовавшего в Донецкой и Сумской областях информатора ФСБ. Агент разведывал позиции украинских войск и корректировал воздушные удары оккупантов.

Как сообщили в СБУ, наибольший интерес врага вызвали локации сил обороны на Покровском направлении, одном из самых горячих фронтов.