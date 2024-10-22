Готував вбивство одеського бізнесмена. Україна викрила агента спецслужб РФ

Служба безпеки України й Нацполіція затримали агента російських спецслужб. Він готував убивство голови громадського формування в Одесі.

Як пройшла операція

Як зазначається, у результаті проведеної правоохоронцями спецоперації було затримано замовника, який організував вчинення злочину. Ним виявився 43-річний житель іншої області.

Правоохоронці інсценували вбивство 56-річного жителя Одеси, бізнесмена, голови одного з громадських формувань, зробили фото та відео як доказ "виконаного" замовлення і віддали "виконавцю" злочину для передачі замовнику.

Фото — ssu.gov.ua

Під час отримання "звіту" останнього затримали.

За даними джерел, йдеться про 56-річного жителя Одеси, бізнесмена Геннадія Бейбутяна, про "вбивство" якого раніше повідомляли ЗМІ.

За вбивство людини організатору мали заплатити 80 тисяч доларів, з яких 70 тисяч доларів він пообіцяв виконавцю.

Фото — t.me/UA_National_Police

Під час затримання у зловмисника поліцейські вилучили предмет, який, попередньо, є ручною осколковою гранатою, та скерували на експертизу.

Фото — t.me/UA_National_Police

Яке покарання загрожує затриманому

Слідчі поліції повідомили фігуранту про підозру у замаху на вбивство, вчиненому з корисливих мотивів на замовлення, за ч. 2 ст. 15, п. 6 п. 11 ч. 2 ст. 115 ККУ, а також у незаконному поводженні з вибуховими пристроями за ч. 1 ст. 263 ККУ.

Суд вже обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді безальтернативного тривання під вартою. Досудове розслідування триває.