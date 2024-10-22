Готував вбивство одеського бізнесмена. Україна викрила агента спецслужб РФ

Служба безпеки України й Нацполіція затримали агента російських спецслужб. Він готував убивство голови громадського формування в Одесі.
Головні тези:
- Україна викрила агента російських спецслужб, який планував убивство голови громадського формування в Одесі.
- Правоохоронці інсценували вбивство бізнесмена, агент отримав фото та відео як доказ виконаного замовлення.
- За підозру зловмиснику пред'явлені статті ч. 2 ст. 15, п. 6 п. 11 ч. 2 ст. 115 ККУ та ч. 1 ст. 263 ККУ, суд обрав запобіжний захід у вигляді тривання під вартою.
- До цього часу поліція спільно з СБУ встановлює мотиви злочину та можливих причетних осіб.
- Досудове розслідування щодо спроби вбивства у Одесі триває, розглядаються всі обставини справи.
Як пройшла операція
Як зазначається, у результаті проведеної правоохоронцями спецоперації було затримано замовника, який організував вчинення злочину. Ним виявився 43-річний житель іншої області.
Правоохоронці інсценували вбивство 56-річного жителя Одеси, бізнесмена, голови одного з громадських формувань, зробили фото та відео як доказ "виконаного" замовлення і віддали "виконавцю" злочину для передачі замовнику.
Під час отримання "звіту" останнього затримали.
За даними джерел, йдеться про 56-річного жителя Одеси, бізнесмена Геннадія Бейбутяна, про "вбивство" якого раніше повідомляли ЗМІ.
За вбивство людини організатору мали заплатити 80 тисяч доларів, з яких 70 тисяч доларів він пообіцяв виконавцю.
Під час затримання у зловмисника поліцейські вилучили предмет, який, попередньо, є ручною осколковою гранатою, та скерували на експертизу.
Яке покарання загрожує затриманому
Слідчі поліції повідомили фігуранту про підозру у замаху на вбивство, вчиненому з корисливих мотивів на замовлення, за ч. 2 ст. 15, п. 6 п. 11 ч. 2 ст. 115 ККУ, а також у незаконному поводженні з вибуховими пристроями за ч. 1 ст. 263 ККУ.
Суд вже обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді безальтернативного тривання під вартою. Досудове розслідування триває.
Наразі Поліція спільно з СБУ встановлює мотиви злочину та інших осіб, які можуть бути причетні до цього.
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