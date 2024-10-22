Готував вбивство одеського бізнесмена. Україна викрила агента спецслужб РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Готував вбивство одеського бізнесмена. Україна викрила агента спецслужб РФ

Національна поліція України
Готував вбивство одеського бізнесмена. Україна викрила агента спецслужб РФ

Служба безпеки України й Нацполіція затримали агента російських спецслужб. Він готував убивство голови громадського формування в Одесі.

Головні тези:

  • Україна викрила агента російських спецслужб, який планував убивство голови громадського формування в Одесі.
  • Правоохоронці інсценували вбивство бізнесмена, агент отримав фото та відео як доказ виконаного замовлення.
  • За підозру зловмиснику пред'явлені статті ч. 2 ст. 15, п. 6 п. 11 ч. 2 ст. 115 ККУ та ч. 1 ст. 263 ККУ, суд обрав запобіжний захід у вигляді тривання під вартою.
  • До цього часу поліція спільно з СБУ встановлює мотиви злочину та можливих причетних осіб.
  • Досудове розслідування щодо спроби вбивства у Одесі триває, розглядаються всі обставини справи.

Як пройшла операція

Як зазначається, у результаті проведеної правоохоронцями спецоперації було затримано замовника, який організував вчинення злочину. Ним виявився 43-річний житель іншої області.

Правоохоронці інсценували вбивство 56-річного жителя Одеси, бізнесмена, голови одного з громадських формувань, зробили фото та відео як доказ "виконаного" замовлення і віддали "виконавцю" злочину для передачі замовнику.

Фото — ssu.gov.ua

Під час отримання "звіту" останнього затримали.

За даними джерел, йдеться про 56-річного жителя Одеси, бізнесмена Геннадія Бейбутяна, про "вбивство" якого раніше повідомляли ЗМІ.

За вбивство людини організатору мали заплатити 80 тисяч доларів, з яких 70 тисяч доларів він пообіцяв виконавцю.

Фото — t.me/UA_National_Police

Під час затримання у зловмисника поліцейські вилучили предмет, який, попередньо, є ручною осколковою гранатою, та скерували на експертизу.

Фото — t.me/UA_National_Police

Яке покарання загрожує затриманому

Слідчі поліції повідомили фігуранту про підозру у замаху на вбивство, вчиненому з корисливих мотивів на замовлення, за ч. 2 ст. 15, п. 6 п. 11 ч. 2 ст. 115 ККУ, а також у незаконному поводженні з вибуховими пристроями за ч. 1 ст. 263 ККУ.

Суд вже обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді безальтернативного тривання під вартою. Досудове розслідування триває.

Наразі Поліція спільно з СБУ встановлює мотиви злочину та інших осіб, які можуть бути причетні до цього.

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