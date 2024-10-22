Готовил убийство одесского бизнесмена. Украина разоблачила агента спецслужб РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Готовил убийство одесского бизнесмена. Украина разоблачила агента спецслужб РФ

Национальная полиция Украины
Готовил убийство одесского бизнесмена. Украина разоблачила агента спецслужб РФ
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Служба безопасности Украины и Нацполиция были задержаны агентом российских спецслужб. Он готовил убийство главы общественного формирования в Одессе.

Главные тезисы

  • Спецслужбы Украины задержали агента РФ, планировавшего убийство бизнесмена в Одессе.
  • Правоохранители провели операцию с привлечением заказчика и исполнителя преступления.
  • Подозреваемому предъявлены статьи по покушению на убийство и незаконному обращению с взрывными устройствами.
  • Суд избрал меру пресечения в виде продления под стражей.
  • Проводится досудебное расследование для установления мотивов преступления и других возможных причастных лиц.

Как прошла операция

Как отмечается, в результате проведенной правоохранителями спецоперации был задержан заказчик, организовавший совершение преступления. Им оказался 43-летний житель другой области.

Правоохранители инсценировали убийство 56-летнего жителя Одессы, бизнесмена, главы одного из общественных формирований, сделали фото и видео как доказательство "выполненного" заказа и отдали "исполнителю" преступления для передачи заказчику.

Фото — ssu.gov.ua

При получении "отчета" последнего задержали.

По данным источников, речь идет о 56-летнем жителе Одессы, бизнесмене Геннадии Бейбутяне, об "убийстве" которого ранее сообщали СМИ.

За убийство человека организатору должны были заплатить 80 тысяч долларов, из которых 70 тысяч долларов он пообещал исполнителю.

Фото — t.me/UA_National_Police

Во время задержания у злоумышленника полицейские изъяли предмет, который предварительно является ручной осколочной гранатой, и направили на экспертизу.

Фото — t.me/UA_National_Police

Какое наказание грозит задержанному

Следователи полиции сообщили фигуранту о подозрении в покушении на убийство, совершенном по корыстным мотивам под заказ, по ч. 2 ст. 15, п. 6 п. 11 ч. 2 ст. 115 УКУ, а также в незаконном обращении с взрывными устройствами по ч. 1 ст. 263 УК.

Суд уже избрал подозреваемому меру пресечения в виде безальтернативного продления под стражей. Досудебное расследование продолжается.

Полиция совместно с СБУ устанавливает мотивы преступления и других лиц, которые могут быть причастны к этому.

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