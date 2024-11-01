СБУ затримала 10 агітаторів РФ у чотирьох областях України

Служба безпеки зірвала нові спроби російських спецслужб розхитати суспільно-політичну обстановку у різних регіонах України. Було затримано 10 осіб, які працювали на зрив мобілізації та підігравали російській пропаганді.

СБУ затримала 10 агітаторів ворога

За результатами комплексних заходів у Київській, Житомирській, Чернігівській та Вінницькій областях затримано 10 ворожих агітаторів, які працювали на зрив мобілізації та виправдовували збройну агресію РФ.

Так, на Київщині затримано «політексперта», який був частим гостем на телеканалах Віктора Медведчука, де регулярно просував наративи кремля.

Зловмисник входив до агентурної мережі ФСБ, яку координував головний редактор Інтернет-сайту «ПолитНавигатор» Сергій Степанов. На початку повномасштабної війни СБУ викрила цей ворожий осередок. Тоді було затримано двох учасників російської агентури, а її резиденту — Степанову, який переховується у Криму, повідомлено про заочну підозру.

Після 24 лютого 2022 року їхній спільник з Київщини «заліг на дно» і намагався переховуватися від правосуддя, використовуючи різні місця проживання в Україні.

Затримані СБУ ворожі агітатори

У Вінниці викрили 39-річного адміністратора декількох каналів в Ютубі і Телеграмі, який проводив онлайн-консультації щодо того як чинити опір законним діям ТЦК. Крім того, як свідчать матеріали провадження, фігурант привласнював кошти, які громадяни України донатили на ЗСУ.

На Житомирщині затримано трьох дописувачів місцевого ТГ-каналу, на якому вони закликали до фізичної розправи над представниками військкоматів.

Також фігуранти «зливали» в чат геолокації патрулів та мобільних блокпостів українських військових та правоохоронців.

У Чернігівській області заблоковано підривну діяльність 31-річного адміністратора Телеграм-каналу та чотирьох його поплічників, які поширювали дані про пункти базування та маршрути руху українських військових.

Затримані СБУ ворожі агітатори

На підставі отриманих доказів усім фігурантам повідомлено про підозру (відповідно до вчинених злочинів) за такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 111 (державна зрада);

ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками);

ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період);

чч. 1, 2 ст. 190 (шахрайство).

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у Вінницькій, Житомирській та Чернігівській областях за процесуального керівництва Київської, Житомирської, Вінницької та Чернігівської обласних прокуратур.

СБУ викрила 12 антимобілізаторів

Так, на Прикарпатті СБУ заблокувала діяльність одразу 10 мешканців Івано-Франківської області, які керували анонімними групами для ухилянтів у Вайбері. Там вони поширювали локації мобільних блокпостів Збройних Сил та правоохоронців.

На Дніпропетровщині підозру отримав 48-річний колишній ресторатор, власник Телеграм-каналу, який закликав свою аудиторію ховатися від призову та сприяти ухилянтам.

Також фігурант створив окремий чат-бот, куди його підписники мали надсилати інформацію про маршрути руху представників ТЦК.