Допомагав Роскосмосу запускати супутники-шпигуни. СБУ затримала у Харкові власника компанії РФ

У Харкові затримали власника російської компанії. Фірма допомагала "Роскосмосу" запускати супутники-шпигуни для стеження для ЗСУ.
Головні тези:
- Затримано генерального директора російської компанії, що забезпечувала запуск супутників-шпигунів для Роскосмосу.
- Особа працювала на ворожу сторону, використовуючи космічні системи для розвідки та коригування ворожого вогню.
- Під час обшуків у власника компанії вилучено докази злочинних дій, російський паспорт та велику суму коштів, нажитих нечесним шляхом.
- Зловмиснику пред'явлено підозру за статтею Кримінального кодексу України з можливим позбавленням волі на 12 років.
СБУ затримала посіпаку окупантів у Харкові
Служба безпеки та кіберполіція затримали у Харкові пособника РФ, який працював на військово-космічні сили країни-агресора.
За даними правоохоронців, росіяни використовують ці космічні системи для виявлення актуальних геолокацій Сил оборони, коригування ворожого вогню та ведення розвідки.
Щоб відкалібрувати та налагодити російські супутники фігурант уклав відповідні договори з корпорацією "Роскосмос".
Згідно із підписаним документом фігурант розпорядився передати випробувальний полігон власної компанії у розпорядження військово-космічних сил РФ. Усі необхідні документи підрядник підписував через електронну пошту, а вказівки підлеглим в Росії віддавав через чати у месенджерах.
Деталі розслідування
Також під час розслідування було встановлено, що до початку повномасштабної війни фігурант тривалий час проживав у РФ і навіть став учасником кремлівської програми щодо переселення до країни-агресора.
Правоохоронці задокументували підривну діяльність зловмисника і затримали його за місцем проживання у Харкові. При обшуках у затриманого вилучено російський паспорт, комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами злочинних дій.
Також у фігуранта та його можливих спільників виявлено понад 10 млн у гривневому еквіваленті, ймовірно одержаних за співпрацю з окупантами.
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