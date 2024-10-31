Допомагав Роскосмосу запускати супутники-шпигуни. СБУ затримала у Харкові власника компанії РФ

У Харкові затримали власника російської компанії. Фірма допомагала "Роскосмосу" запускати супутники-шпигуни для стеження для ЗСУ.

СБУ затримала посіпаку окупантів у Харкові

Служба безпеки та кіберполіція затримали у Харкові пособника РФ, який працював на військово-космічні сили країни-агресора.

Фігурантом виявився 47-річний харків’янин, котрий працює гендиректором російської компанії, що налаштовує супутники-шпигуни "Кондор-ФКА" та "Обзор-Р". Поширити

За даними правоохоронців, росіяни використовують ці космічні системи для виявлення актуальних геолокацій Сил оборони, коригування ворожого вогню та ведення розвідки.

Щоб відкалібрувати та налагодити російські супутники фігурант уклав відповідні договори з корпорацією "Роскосмос".

Згідно із підписаним документом фігурант розпорядився передати випробувальний полігон власної компанії у розпорядження військово-космічних сил РФ. Усі необхідні документи підрядник підписував через електронну пошту, а вказівки підлеглим в Росії віддавав через чати у месенджерах.

Деталі розслідування

Також під час розслідування було встановлено, що до початку повномасштабної війни фігурант тривалий час проживав у РФ і навіть став учасником кремлівської програми щодо переселення до країни-агресора.

Правоохоронці задокументували підривну діяльність зловмисника і затримали його за місцем проживання у Харкові. При обшуках у затриманого вилучено російський паспорт, комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами злочинних дій.

Також у фігуранта та його можливих спільників виявлено понад 10 млн у гривневому еквіваленті, ймовірно одержаних за співпрацю з окупантами.