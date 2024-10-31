Допомагав Роскосмосу запускати супутники-шпигуни. СБУ затримала у Харкові власника компанії РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Допомагав Роскосмосу запускати супутники-шпигуни. СБУ затримала у Харкові власника компанії РФ

СБУ
СБУ
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У Харкові затримали власника російської компанії. Фірма допомагала "Роскосмосу" запускати супутники-шпигуни для стеження для ЗСУ.

Головні тези:

  • Затримано генерального директора російської компанії, що забезпечувала запуск супутників-шпигунів для Роскосмосу.
  • Особа працювала на ворожу сторону, використовуючи космічні системи для розвідки та коригування ворожого вогню.
  • Під час обшуків у власника компанії вилучено докази злочинних дій, російський паспорт та велику суму коштів, нажитих нечесним шляхом.
  • Зловмиснику пред'явлено підозру за статтею Кримінального кодексу України з можливим позбавленням волі на 12 років.

СБУ затримала посіпаку окупантів у Харкові

Служба безпеки та кіберполіція затримали у Харкові пособника РФ, який працював на військово-космічні сили країни-агресора.

Фігурантом виявився 47-річний харків’янин, котрий працює гендиректором російської компанії, що налаштовує супутники-шпигуни "Кондор-ФКА" та "Обзор-Р".

За даними правоохоронців, росіяни використовують ці космічні системи для виявлення актуальних геолокацій Сил оборони, коригування ворожого вогню та ведення розвідки.

Щоб відкалібрувати та налагодити російські супутники фігурант уклав відповідні договори з корпорацією "Роскосмос".

Згідно із підписаним документом фігурант розпорядився передати випробувальний полігон власної компанії у розпорядження військово-космічних сил РФ. Усі необхідні документи підрядник підписував через електронну пошту, а вказівки підлеглим в Росії віддавав через чати у месенджерах.

Деталі розслідування

Також під час розслідування було встановлено, що до початку повномасштабної війни фігурант тривалий час проживав у РФ і навіть став учасником кремлівської програми щодо переселення до країни-агресора.

Правоохоронці задокументували підривну діяльність зловмисника і затримали його за місцем проживання у Харкові. При обшуках у затриманого вилучено російський паспорт, комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами злочинних дій.

Також у фігуранта та його можливих спільників виявлено понад 10 млн у гривневому еквіваленті, ймовірно одержаних за співпрацю з окупантами.

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України. Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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