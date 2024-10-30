Зривали мобілізацію. СБУ заблокувала антиукраїнську діяльність у соцмережах 12 підозрюваних

Служба безпеки викрила ще 12 адміністраторів та дописувачів Вайбер і Телеграм каналів, які намагалися зірвати мобілізацію та публікували локації ЗСУ.

СБУ викрила 12 антимобілізаторів

Так, на Прикарпатті СБУ заблокувала діяльність одразу 10 мешканців Івано-Франківської області, які керували анонімними групами для ухилянтів у Вайбері. Там вони поширювали локації мобільних блокпостів Збройних Сил та правоохоронців.

На Дніпропетровщині підозру отримав 48-річний колишній ресторатор, власник Телеграм-каналу, який закликав свою аудиторію ховатися від призову та сприяти ухилянтам. Поширити

Також фігурант створив окремий чат-бот, куди його підписники мали надсилати інформацію про маршрути руху представників ТЦК.

На Львівщині викрито та повідомлено про підозру місцевому жителю, який «підсвічував» локації українських військових, зокрема представників ТЦК на території західного регіону. Для поширення закритих відомостей він спеціально адміністрував свою анонімну групу у Вайбері.

На підставі отриманих доказів слідчі Служби безпеки вже повідомили шістьом фігурантам про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань).

Затримання підозрюваних

Також планується повідомити про підозру іншим особам, причетним до злочинів проти України. Зловмисникам загрожує до 8 років позбавлення волі.

В Україні затримано 19 осіб за зрив мобілізації

Фігуранти знімали провокативні стріми та поширювали фейкові повідомлення про українських військових, зокрема представників ТЦК.

Так, на Хмельниччині заблоковано підривну діяльність одразу 14 осіб, які публічно закликали військовозобов’язаних ухилятися від мобілізації.

Зокрема фігуранти публікували місця перебування та маршрути переміщення представників ТЦК і Національної поліції.