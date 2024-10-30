Срывали мобилизацию. СБУ заблокировала антиукраинскую деятельность в соцсетях 12 подозреваемых

Служба безопасности разоблачила еще 12 администраторов и участников Вайбер и Телеграм-каналов, которые пытались сорвать мобилизацию и публиковали локации ВСУ.
Главные тезисы
- Служба безопасности Украины разоблачила 12 антимобилизаторов, которые пытались помешать проведению мобилизации.
- Задержанные администраторы соцсетей распространяли информацию о локациях мобильных блокпостов и маршрутах украинских военных.
- На основании доказательств СБУ уже сообщила о подозрении шести фигурантам по статье об препятствовании законной деятельности ВСУ.
- Задержанным грозит до 8 лет лишения свободы за участие в срыве мобилизации и распространение фейковых сообщений.
СБУ разоблачила 12 антимобилизаторов
Так, в Прикарпатье СБУ заблокировала деятельность сразу 10 жителей Ивано-Франковской области, которые руководили анонимными группами для уклонистов в Вайбере. Там они распространяли локации мобильных блокпостов Вооруженных Сил и правоохранителей.
Также фигурант создал отдельный чат-бот, куда его подписчики должны были посылать информацию о маршрутах движения представителей ТЦК.
Во Львовской области разоблачено и сообщено о подозрении местному жителю, который «подсвечивал» локации украинских военных, в частности, представителей ТЦК на территории западного региона. Для распространения закрытых сведений он специально администрировал свою анонимную группу в Вайбере.
На основании полученных доказательств следователи Службы безопасности уже сообщили шести фигурантам о подозрении по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности ВСУ и другим военным формированиям).
Также планируется сообщить о подозрении другим лицам, причастным к преступлениям против Украины. Злоумышленникам грозит до 8 лет лишения свободы.
В Украине задержаны 19 человек за срыв мобилизации
Фигуранты снимали провокационные стримы и распространяли фейковые сообщения об украинских военных, в том числе представителях ТЦК.
В частности, фигуранты публиковали места пребывания и маршруты перемещения представителей ТЦК и Национальной полиции.
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