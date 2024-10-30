Срывали мобилизацию. СБУ заблокировала антиукраинскую деятельность в соцсетях 12 подозреваемых

Служба безопасности разоблачила еще 12 администраторов и участников Вайбер и Телеграм-каналов, которые пытались сорвать мобилизацию и публиковали локации ВСУ.

СБУ разоблачила 12 антимобилизаторов

Так, в Прикарпатье СБУ заблокировала деятельность сразу 10 жителей Ивано-Франковской области, которые руководили анонимными группами для уклонистов в Вайбере. Там они распространяли локации мобильных блокпостов Вооруженных Сил и правоохранителей.

На Днепропетровщине подозрение получил 48-летний бывший ресторатор, владелец Телеграм-канала, призвавший свою аудиторию скрываться от призыва и способствовать уклонистам. Поделиться

Также фигурант создал отдельный чат-бот, куда его подписчики должны были посылать информацию о маршрутах движения представителей ТЦК.

Во Львовской области разоблачено и сообщено о подозрении местному жителю, который «подсвечивал» локации украинских военных, в частности, представителей ТЦК на территории западного региона. Для распространения закрытых сведений он специально администрировал свою анонимную группу в Вайбере.

На основании полученных доказательств следователи Службы безопасности уже сообщили шести фигурантам о подозрении по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности ВСУ и другим военным формированиям).

Задержание подозреваемых

Также планируется сообщить о подозрении другим лицам, причастным к преступлениям против Украины. Злоумышленникам грозит до 8 лет лишения свободы.

В Украине задержаны 19 человек за срыв мобилизации

Фигуранты снимали провокационные стримы и распространяли фейковые сообщения об украинских военных, в том числе представителях ТЦК.

Так, на Хмельниччине заблокирована подрывная деятельность сразу 14 человек, которые публично призывали военнообязанных уклоняться от мобилизации. Поделиться

В частности, фигуранты публиковали места пребывания и маршруты перемещения представителей ТЦК и Национальной полиции.