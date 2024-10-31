Помогал Роскосмосу запускать спутники-шпионы. СБУ задержала в Харькове владельца компании РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Помогал Роскосмосу запускать спутники-шпионы. СБУ задержала в Харькове владельца компании РФ

СБУ
Помогал Роскосмосу запускать спутники-шпионы. СБУ задержала в Харькове владельца компании РФ
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В Харькове задержан владелец российской компании. Фирма помогала "Роскосмосу" запускать спутники-шпионы для слежки для ВСУ.

Главные тезисы

  • Владелец российской компании был задержан в Харькове за сотрудничество с Роскосмосом в запуске спутников-шпионов для слежки для ВСУ.
  • Фигуранту грозит до 12 лет лишения свободы за сотрудничество с оккупантами и факты подрывной деятельности.
  • Подробности расследования выявили, что фигурант передавал испытательные полигоны в распоряжение военно-космических сил РФ.
  • Следователи обнаружили компьютерную технику и доказательства преступлений у задержанного, который получил более 10 млн гривен за сотрудничество с оккупантами.
  • Злоумышленнику предъявлена обвинительная статья по Уголовному кодексу Украины. В настоящее время он находится под стражей.

СБУ задержала приспешника оккупантов в Харькове

Служба безопасности и киберполиция задержали в Харькове пособника РФ, работавшего на военно-космические силы страны-агрессора.

Фигурантом оказался 47-летний харьковчанин, работающий гендиректором российской компании, настраивающий спутники-шпионы "Кондор-ФКА" и "Обзор-Р".

По данным правоохранителей, россияне используют эти космические системы для выявления актуальных геолокаций сил обороны, корректировки вражеского огня и ведения разведки.

Чтобы откалибровать и наладить российские спутники, фигурант заключил соответствующие договоры с корпорацией "Роскосмос".

Согласно подписанному документу фигурант распорядился передать испытательный полигон собственной компании в распоряжение военно-космических сил РФ. Все необходимые документы подрядчик подписывал по электронной почте, а указания подчиненным в России отдавал через чаты в мессенджерах.

Подробности расследования

Также в ходе расследования было установлено, что до начала полномасштабной войны фигурант длительное время проживал в РФ и стал участником кремлевской программы по переселению в страну-агрессор.

Правоохранители задокументировали подрывную деятельность злоумышленника и задержали его по месту жительства в Харькове. При обыске у задержанного изъяты российский паспорт, компьютерная техника и мобильные телефоны с доказательствами преступных действий.

Также у фигуранта и его возможных подельников обнаружено более 10 млн в гривневом эквиваленте, вероятно полученных за сотрудничество с оккупантами.

Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины. В настоящее время злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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