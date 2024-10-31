Помогал Роскосмосу запускать спутники-шпионы. СБУ задержала в Харькове владельца компании РФ

В Харькове задержан владелец российской компании. Фирма помогала "Роскосмосу" запускать спутники-шпионы для слежки для ВСУ.
Главные тезисы
- Владелец российской компании был задержан в Харькове за сотрудничество с Роскосмосом в запуске спутников-шпионов для слежки для ВСУ.
- Фигуранту грозит до 12 лет лишения свободы за сотрудничество с оккупантами и факты подрывной деятельности.
- Подробности расследования выявили, что фигурант передавал испытательные полигоны в распоряжение военно-космических сил РФ.
- Следователи обнаружили компьютерную технику и доказательства преступлений у задержанного, который получил более 10 млн гривен за сотрудничество с оккупантами.
- Злоумышленнику предъявлена обвинительная статья по Уголовному кодексу Украины. В настоящее время он находится под стражей.
СБУ задержала приспешника оккупантов в Харькове
Служба безопасности и киберполиция задержали в Харькове пособника РФ, работавшего на военно-космические силы страны-агрессора.
По данным правоохранителей, россияне используют эти космические системы для выявления актуальных геолокаций сил обороны, корректировки вражеского огня и ведения разведки.
Чтобы откалибровать и наладить российские спутники, фигурант заключил соответствующие договоры с корпорацией "Роскосмос".
Согласно подписанному документу фигурант распорядился передать испытательный полигон собственной компании в распоряжение военно-космических сил РФ. Все необходимые документы подрядчик подписывал по электронной почте, а указания подчиненным в России отдавал через чаты в мессенджерах.
Подробности расследования
Также в ходе расследования было установлено, что до начала полномасштабной войны фигурант длительное время проживал в РФ и стал участником кремлевской программы по переселению в страну-агрессор.
Правоохранители задокументировали подрывную деятельность злоумышленника и задержали его по месту жительства в Харькове. При обыске у задержанного изъяты российский паспорт, компьютерная техника и мобильные телефоны с доказательствами преступных действий.
Также у фигуранта и его возможных подельников обнаружено более 10 млн в гривневом эквиваленте, вероятно полученных за сотрудничество с оккупантами.
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