СБУ задержала 10 агитаторов РФ в четырех областях Украины
Категория
Украина
Дата публикации

СБУ задержала 10 агитаторов РФ в четырех областях Украины

СБУ
СБУ
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Служба безопасности сорвала новые попытки российских спецслужб расшатать общественно-политическую обстановку в разных регионах Украины. Были задержаны 10 человек, работавшие на срыв мобилизации и подыгрывавшие российской пропаганде.

Главные тезисы

  • СБУ задержала 10 агитаторов, распространявших негативную информацию и призывавших к действиям против украинских военных.
  • Фигурантам объявлено подозрение по статьям Уголовного кодекса, включая государственную измену и препятствование деятельности ВСУ.
  • Агитаторы были задержаны в различных областях Украины, включая Киевскую, Житомирскую, Черниговскую и Винницкую.

СБУ задержала 10 агитаторов врага

По результатам комплексных мероприятий в Киевской, Житомирской, Черниговской и Винницкой областях задержаны 10 вражеских агитаторов, работавших на срыв мобилизации и оправдывающий вооруженную агрессию РФ.

  • Так, в Киевской области задержан «политэксперт», который был частым гостем на телеканалах Виктора Медведчука, где регулярно продвигал нарративы кремля.

Злоумышленник входил в агентурную сеть ФСБ, которую координировал главный редактор Интернет-сайта «ПолитНавигатор» Сергей Степанов. В начале полномасштабной войны СБУ разоблачила эту враждебную ячейку. Тогда были задержаны два участника российской агентуры, а ее скрывающемуся в Крыму резиденту — Степанову сообщено о заочном подозрении.

После 24 февраля 2022 года их сообщник из Киевщины «залег на дно» и пытался скрываться от правосудия, используя разные места жительства в Украине.

Задержанные СБУ вражеские агитаторы

  • В Виннице разоблачили 39-летнего администратора нескольких каналов в Ютубе и Телеграмме, который проводил онлайн-консультации по поводу сопротивления законным действиям ТЦК. Кроме того, как свидетельствуют материалы производства, фигурант присваивал денежные средства, которые граждане Украины донатили на ВСУ.

  • На Житомирщине задержаны три корреспондента местного ТГ-канала, на котором они призывали к физической расправе над представителями военкоматов.

Также фигуранты «сливали» в чат геолокации патрулей и мобильных блокпостов украинских военных и правоохранителей.

  • В Черниговской области заблокирована подрывная деятельность 31-летнего администратора Телеграм-канала и четырех его приспешников, которые распространяли данные о пунктах базирования и маршрутах движения украинских военных.

Задержанные СБУ вражеские агитаторы

На основании полученных доказательств всем фигурантам сообщено о подозрении (в соответствии с совершенными преступлениями) по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 1 ст. 111 (государственная измена);

  • ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам);

  • ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период);

  • чч. 1, 2 ст. 190 (мошенничество).

Комплексные мероприятия проводились сотрудниками СБУ в Винницкой, Житомирской и Черниговской областях при процессуальном руководстве Киевской, Житомирской, Винницкой и Черниговской областных прокуратур.

СБУ разоблачила 12 антимобилизаторов

Так, в Прикарпатье СБУ заблокировала деятельность сразу 10 жителей Ивано-Франковской области, которые руководили анонимными группами для уклонистов в Вайбере. Там они распространяли локации мобильных блокпостов Вооруженных Сил и правоохранителей.

На Днепропетровщине подозрение получил 48-летний бывший ресторатор, владелец Телеграмм-канала, призвавший свою аудиторию скрываться от призыва и способствовать уклонистам.

Также фигурант создал отдельный чат-бот, куда его подписчики должны были посылать информацию о маршрутах движения представителей ТЦК.

Во Львовской области разоблачено и сообщено о подозрении местному жителю, который «подсвечивал» локации украинских военных, в частности, представителей ТЦК на территории западного региона. Для распространения закрытых сведений он специально администрировал свою анонимную группу в Вайбере.

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