СБУ задержала 10 агитаторов РФ в четырех областях Украины

Служба безопасности сорвала новые попытки российских спецслужб расшатать общественно-политическую обстановку в разных регионах Украины. Были задержаны 10 человек, работавшие на срыв мобилизации и подыгрывавшие российской пропаганде.
Главные тезисы
- СБУ задержала 10 агитаторов, распространявших негативную информацию и призывавших к действиям против украинских военных.
- Фигурантам объявлено подозрение по статьям Уголовного кодекса, включая государственную измену и препятствование деятельности ВСУ.
- Агитаторы были задержаны в различных областях Украины, включая Киевскую, Житомирскую, Черниговскую и Винницкую.
СБУ задержала 10 агитаторов врага
По результатам комплексных мероприятий в Киевской, Житомирской, Черниговской и Винницкой областях задержаны 10 вражеских агитаторов, работавших на срыв мобилизации и оправдывающий вооруженную агрессию РФ.
Так, в Киевской области задержан «политэксперт», который был частым гостем на телеканалах Виктора Медведчука, где регулярно продвигал нарративы кремля.
Злоумышленник входил в агентурную сеть ФСБ, которую координировал главный редактор Интернет-сайта «ПолитНавигатор» Сергей Степанов. В начале полномасштабной войны СБУ разоблачила эту враждебную ячейку. Тогда были задержаны два участника российской агентуры, а ее скрывающемуся в Крыму резиденту — Степанову сообщено о заочном подозрении.
После 24 февраля 2022 года их сообщник из Киевщины «залег на дно» и пытался скрываться от правосудия, используя разные места жительства в Украине.
В Виннице разоблачили 39-летнего администратора нескольких каналов в Ютубе и Телеграмме, который проводил онлайн-консультации по поводу сопротивления законным действиям ТЦК. Кроме того, как свидетельствуют материалы производства, фигурант присваивал денежные средства, которые граждане Украины донатили на ВСУ.
На Житомирщине задержаны три корреспондента местного ТГ-канала, на котором они призывали к физической расправе над представителями военкоматов.
Также фигуранты «сливали» в чат геолокации патрулей и мобильных блокпостов украинских военных и правоохранителей.
В Черниговской области заблокирована подрывная деятельность 31-летнего администратора Телеграм-канала и четырех его приспешников, которые распространяли данные о пунктах базирования и маршрутах движения украинских военных.
На основании полученных доказательств всем фигурантам сообщено о подозрении (в соответствии с совершенными преступлениями) по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:
ч. 1 ст. 111 (государственная измена);
ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам);
ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период);
чч. 1, 2 ст. 190 (мошенничество).
Комплексные мероприятия проводились сотрудниками СБУ в Винницкой, Житомирской и Черниговской областях при процессуальном руководстве Киевской, Житомирской, Винницкой и Черниговской областных прокуратур.
СБУ разоблачила 12 антимобилизаторов
Так, в Прикарпатье СБУ заблокировала деятельность сразу 10 жителей Ивано-Франковской области, которые руководили анонимными группами для уклонистов в Вайбере. Там они распространяли локации мобильных блокпостов Вооруженных Сил и правоохранителей.
На Днепропетровщине подозрение получил 48-летний бывший ресторатор, владелец Телеграмм-канала, призвавший свою аудиторию скрываться от призыва и способствовать уклонистам.
Также фигурант создал отдельный чат-бот, куда его подписчики должны были посылать информацию о маршрутах движения представителей ТЦК.
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