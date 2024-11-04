Наводив атаку РФ по Сумах 22 жовтня. СБУ затримала коригувальника

Затримано коригувальника Головного управління Генштабу Збройних сил Росії, який 22 жовтня навів БпЛА на Суми. Внаслідок атаки тоді загинули троє людей.
Головні тези:
- Затримано коригувальника, який навів БпЛА на Суми 22 жовтня, внаслідок чого загинули троє людей, включаючи дитину.
- Коригувальник розвідував геолокації Сил оборони та співпрацював з кадровим співробітником ГРУ через анонімний чат у месенджері.
- Зрадник підозрюється у державній зраді за умов воєнного стану, йому загрожує довічне ув'язнення.
- Докладні дослідження з'явлених фактів та доказів у зв'язку з коригувальником перебігають для встановлення всіх обставин подій.
СБУ затримали коригувальника атаки РФ по Сумах 22 жовтня
Як зазначили в СБУ, коригувальником ворожого вогню виявився 23-річний мешканець Сум. Саме за його координатами, згідно з розслідуванням, терористи атакували місто "Шахедом" 22 жовтня внаслідок чого загинули троє людей, серед яких була дитина.
Окрім того, зрадник також розвідував для ворога геолокації Сил оборони. Для цього він об’їжджав територію Сум та прилеглих районів на своєму авто і приховано фіксував "потрібні" об’єкти.
Яке покарання загрожує зраднику
Зрадника було затримано "на гарячому", коли він виконував вороже завдання.
Згідно з даними слідства, мешканця Сум було завербовано ще восени, коли він писав у російських Telegram-каналах про свої очікування на окупацію Сумської області.
Під час обшуків було вилучено телефон та ноутбук із доказами його комунікації з окупантами.
Зраднику повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України — державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Йому загрожує довічне.
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