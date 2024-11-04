Наводив атаку РФ по Сумах 22 жовтня. СБУ затримала коригувальника

Затримано коригувальника Головного управління Генштабу Збройних сил Росії, який 22 жовтня навів БпЛА на Суми. Внаслідок атаки тоді загинули троє людей.

СБУ затримали коригувальника атаки РФ по Сумах 22 жовтня

Як зазначили в СБУ, коригувальником ворожого вогню виявився 23-річний мешканець Сум. Саме за його координатами, згідно з розслідуванням, терористи атакували місто "Шахедом" 22 жовтня внаслідок чого загинули троє людей, серед яких була дитина.

Окрім того, зрадник також розвідував для ворога геолокації Сил оборони. Для цього він об’їжджав територію Сум та прилеглих районів на своєму авто і приховано фіксував "потрібні" об’єкти.

Фото — t.me/SBUkr

Фото — t.me/SBUkr

Встановлено, що агент перебував на прямому зв’язку з кадровим співробітником ГРУ. Для комунікації вони використовували анонімний чат у месенджері, куди зрадник направляв відео потенційних цілей з координатами і детальним описом об’єктів, — додає СБУ, Поширити

Яке покарання загрожує зраднику

Зрадника було затримано "на гарячому", коли він виконував вороже завдання.

Згідно з даними слідства, мешканця Сум було завербовано ще восени, коли він писав у російських Telegram-каналах про свої очікування на окупацію Сумської області.

Під час обшуків було вилучено телефон та ноутбук із доказами його комунікації з окупантами.