Наводил атаку РФ по Сумам 22 октября. СБУ задержала корректировщика

Задержан корректировщик Главного управления Генштаба Вооруженных сил России, который 22 октября привел БпЛА на Сумы. В результате атаки тогда погибли три человека.
Главные тезисы
- Задержан корректировщик, который привел БпЛА на Сумы 22 октября, в результате чего погибли три человека, включая ребенка.
- Корректирующий разведывал геолокации Сил обороны и сотрудничал с кадровым сотрудником ГРУ через анонимный чат в мессенджере.
- Предатель подозревается в государственной измене в условиях военного положения, ему грозит пожизненное заключение.
- Подробные исследования появленных фактов и доказательств в связи с корректировщиком проходят для установления всех обстоятельств событий.
СБУ задержали корректировщика атаки РФ по Сумам 22 октября
Как отметили в СБУ, корректировщиком вражеского огня оказался 23-летний житель Сум. Именно по его координатам, согласно расследованию, террористы атаковали город "Шахедом" 22 октября в результате чего погибли три человека, среди которых был ребенок.
Кроме того, предатель также разведывал для врага геолокации Сил обороны. Для этого он объезжал территорию Сум и близлежащих районов на своем автомобиле и скрыто фиксировал "нужные" объекты.
Какое наказание грозит предателю
Предатель был задержан "на горячем", когда он выполнял враждебную задачу.
Согласно данным следствия, житель Сум был завербован еще осенью, когда он писал в российских Telegram-каналах о своих ожиданиях на оккупацию Сумской области.
Во время обысков были изъяты телефон и ноутбук с доказательствами его коммуникации с оккупантами.
Предателю сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины — государственная измена, совершенная в условиях военного положения. Ему грозит пожизненное.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-