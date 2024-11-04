Наводил атаку РФ по Сумам 22 октября. СБУ задержала корректировщика

Задержан корректировщик Главного управления Генштаба Вооруженных сил России, который 22 октября привел БпЛА на Сумы. В результате атаки тогда погибли три человека.

СБУ задержали корректировщика атаки РФ по Сумам 22 октября

Как отметили в СБУ, корректировщиком вражеского огня оказался 23-летний житель Сум. Именно по его координатам, согласно расследованию, террористы атаковали город "Шахедом" 22 октября в результате чего погибли три человека, среди которых был ребенок.

Кроме того, предатель также разведывал для врага геолокации Сил обороны. Для этого он объезжал территорию Сум и близлежащих районов на своем автомобиле и скрыто фиксировал "нужные" объекты.

Фото — t.me/SBUkr

Фото — t.me/SBUkr

Установлено, что агент находился в прямой связи с кадровым сотрудником ГРУ. Для коммуникации они использовали анонимный чат в мессенджере, куда предатель направлял видео потенциальных целей с координатами и подробным описанием объектов. Поделиться

Какое наказание грозит предателю

Предатель был задержан "на горячем", когда он выполнял враждебную задачу.

Согласно данным следствия, житель Сум был завербован еще осенью, когда он писал в российских Telegram-каналах о своих ожиданиях на оккупацию Сумской области.

Во время обысков были изъяты телефон и ноутбук с доказательствами его коммуникации с оккупантами.