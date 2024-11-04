Наводил атаку РФ по Сумам 22 октября. СБУ задержала корректировщика
Категория
Украина
Дата публикации

Наводил атаку РФ по Сумам 22 октября. СБУ задержала корректировщика

СБУ
Наводил атаку РФ по Сумам 22 октября. СБУ задержала корректировщика
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Задержан корректировщик Главного управления Генштаба Вооруженных сил России, который 22 октября привел БпЛА на Сумы. В результате атаки тогда погибли три человека.

Главные тезисы

  • Задержан корректировщик, который привел БпЛА на Сумы 22 октября, в результате чего погибли три человека, включая ребенка.
  • Корректирующий разведывал геолокации Сил обороны и сотрудничал с кадровым сотрудником ГРУ через анонимный чат в мессенджере.
  • Предатель подозревается в государственной измене в условиях военного положения, ему грозит пожизненное заключение.
  • Подробные исследования появленных фактов и доказательств в связи с корректировщиком проходят для установления всех обстоятельств событий.

СБУ задержали корректировщика атаки РФ по Сумам 22 октября

Как отметили в СБУ, корректировщиком вражеского огня оказался 23-летний житель Сум. Именно по его координатам, согласно расследованию, террористы атаковали город "Шахедом" 22 октября в результате чего погибли три человека, среди которых был ребенок.

Кроме того, предатель также разведывал для врага геолокации Сил обороны. Для этого он объезжал территорию Сум и близлежащих районов на своем автомобиле и скрыто фиксировал "нужные" объекты.

Фото — t.me/SBUkr
Фото — t.me/SBUkr

Установлено, что агент находился в прямой связи с кадровым сотрудником ГРУ. Для коммуникации они использовали анонимный чат в мессенджере, куда предатель направлял видео потенциальных целей с координатами и подробным описанием объектов.

Какое наказание грозит предателю

Предатель был задержан "на горячем", когда он выполнял враждебную задачу.

Согласно данным следствия, житель Сум был завербован еще осенью, когда он писал в российских Telegram-каналах о своих ожиданиях на оккупацию Сумской области.

Во время обысков были изъяты телефон и ноутбук с доказательствами его коммуникации с оккупантами.

Предателю сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины — государственная измена, совершенная в условиях военного положения. Ему грозит пожизненное.

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