ВСУ уничтожили 1400 окупантов РФ, 10 танков и 20 ББМ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1400 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 148 боевых столкновений.

На Харьковском направлении шли шесть боев. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Волчанска и Старицы.

Двенадцать боеприкосновений произошло за прошедшие сутки на Купянском направлении, в частности, возле Кучеровки, Петропавловки и Кругляковки.

По уточненной информации, враг атаковал десять раз неподалеку от Дружелюбовки, Грековки, Торского, Тернов и Дибровы на Лиманском направлении.

Украинские защитники отразили четыре попытки потеснить их с оборонительных рубежей вблизи Белогоровки и Григорьевки на Северском направлении.