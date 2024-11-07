ВСУ уничтожили 1400 окупантов РФ, 10 танков и 20 ББМ
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ уничтожили 1400 окупантов РФ, 10 танков и 20 ББМ

Генштаб ВСУ
ВСУ уничтожили 1400 окупантов РФ, 10 танков и 20 ББМ
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Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь российской армии с начала вторжения уже составляет 704 300 военных.

Главные тезисы

  • Украинские Вооруженные Силы уничтожили 1400 окупантов и значительное количество военной техники РФ.
  • Общее количество потерь российской армии с начала вторжения достигло 704 300 военных.
  • За прошедшие сутки зафиксировано 148 боевых столкновений на разных направлениях фронта, включая Харьковское, Купянское и Лиманское направления.
  • Украинские защитники успешно отразили попытки российского противника атаковать населенные пункты.
  • Силы обороны активно отстаивают территорию Украины от русских захватчиков, продолжая успешные контратаки.

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1400 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

  • танков — 9224 (+10) ед;

  • боевых бронированных машин — 18612 (+20) ед;

  • артиллерийских систем — 20194 (+24) ед;

  • РСЗО — 1245 ед.;

  • средства ПВО — 996 ед;

  • самолетов — 369 ед.;

  • вертолетов — 329 ед;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 18408 (+42) ед;

  • крылатых ракет — 2631 ед;

  • кораблей/катеров — 28 ед;

  • подводных лодок — 1 ед.;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 28411 (+78) ед;

  • специальной техники — 3596 (+8) ед.

Фото — www.facebook.com/GeneralStaff.ua

Какая ситуация на фронте

Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 148 боевых столкновений.

  • На Харьковском направлении шли шесть боев. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Волчанска и Старицы.

  • Двенадцать боеприкосновений произошло за прошедшие сутки на Купянском направлении, в частности, возле Кучеровки, Петропавловки и Кругляковки.

  • По уточненной информации, враг атаковал десять раз неподалеку от Дружелюбовки, Грековки, Торского, Тернов и Дибровы на Лиманском направлении.

  • Украинские защитники отразили четыре попытки потеснить их с оборонительных рубежей вблизи Белогоровки и Григорьевки на Северском направлении.

  • При поддержке штурмовой и бомбардировочной авиации на Торецком направлении россияне атаковали четыре раза недалеко от Торецка, Дилиевки и Щербиновки.

На Покровском направлении наши защитники отразили 39 вражеских штурмовых действий в районах Миролюбовки, Луча, Новогродовки, Крутого Яра, Селидового, Лисовки и Новоалексеевки.

  • На Кураховском направлении за прошедшие сутки 93 раза были атакованы украинские позиции вблизи населенных пунктов Ильинка, Кременная Балка, Новоселидовка, Новодмитровка, Максимилиановка, Антоновка и Екатериновка.

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