ВСУ уничтожили 1400 окупантов РФ, 10 танков и 20 ББМ

Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь российской армии с начала вторжения уже составляет 704 300 военных.
Главные тезисы
- Украинские Вооруженные Силы уничтожили 1400 окупантов и значительное количество военной техники РФ.
- Общее количество потерь российской армии с начала вторжения достигло 704 300 военных.
- За прошедшие сутки зафиксировано 148 боевых столкновений на разных направлениях фронта, включая Харьковское, Купянское и Лиманское направления.
- Украинские защитники успешно отразили попытки российского противника атаковать населенные пункты.
- Силы обороны активно отстаивают территорию Украины от русских захватчиков, продолжая успешные контратаки.
Что известно о потерях армии РФ
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1400 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков — 9224 (+10) ед;
боевых бронированных машин — 18612 (+20) ед;
артиллерийских систем — 20194 (+24) ед;
РСЗО — 1245 ед.;
средства ПВО — 996 ед;
самолетов — 369 ед.;
вертолетов — 329 ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 18408 (+42) ед;
крылатых ракет — 2631 ед;
кораблей/катеров — 28 ед;
подводных лодок — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 28411 (+78) ед;
специальной техники — 3596 (+8) ед.
Какая ситуация на фронте
Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 148 боевых столкновений.
На Харьковском направлении шли шесть боев. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Волчанска и Старицы.
Двенадцать боеприкосновений произошло за прошедшие сутки на Купянском направлении, в частности, возле Кучеровки, Петропавловки и Кругляковки.
По уточненной информации, враг атаковал десять раз неподалеку от Дружелюбовки, Грековки, Торского, Тернов и Дибровы на Лиманском направлении.
Украинские защитники отразили четыре попытки потеснить их с оборонительных рубежей вблизи Белогоровки и Григорьевки на Северском направлении.
При поддержке штурмовой и бомбардировочной авиации на Торецком направлении россияне атаковали четыре раза недалеко от Торецка, Дилиевки и Щербиновки.
На Кураховском направлении за прошедшие сутки 93 раза были атакованы украинские позиции вблизи населенных пунктов Ильинка, Кременная Балка, Новоселидовка, Новодмитровка, Максимилиановка, Антоновка и Екатериновка.
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