У ВСУ показали боевую работу БМП по позициям оккупантов под Часовым Яром

Украинские военные показали, как уничтожают окупантов на БМП-1 в окрестностях Временного Яра. При этом бойцы ВСУ двигались по маршруту россиян.
Главные тезисы
- Видео демонстрирует боевую работу БМП-1 против армии РФ и позволяет понять важность бронированных машин для национальной безопасности.
- БМП-1 — первая советская серийная боевая бронированная гусеничная машина, способная обеспечивать поддержку мотострелковых подразделений.
- Экипаж БМП-1 состоит из 11 человек, что позволяет обеспечить эффективную работу машины на поле боя.
- БМП-1 отличается высокой мобильностью, вооруженностью и защищенностью, что делает ее важным звеном в системе национальной обороны.
Как эффективно работает БМП ВСУ по армии РФ — видео
Об этом сообщили в ОСУВ "Хортица".
В видео можно увидеть кадры выезда и работы боевой машины пехоты в окрестностях Временного Яра.
Экипаж БМП-1 работал по маршруту передвижения врага, которым он пытается выдвигаться к нашим позициям.
БМП-1: что известно
БМП-1 — первая советская серийная боевая бронированная гусеничная машина, способная плавать и предназначена для транспортировки личного состава мотострелковых подразделений на поле боя, повышения его мобильности, вооруженности и защищенности на поле боя, а также совместных действий с танками в бою.
Боевая обслуга машины — 11 человек:
три члена экипажа (механик-водитель, наводчик-оператор и командир отделения/боевой машины),
8 человек десанта.
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