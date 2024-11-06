У ВСУ показали боевую работу БМП по позициям оккупантов под Часовым Яром

Украинские военные показали, как уничтожают окупантов на БМП-1 в окрестностях Временного Яра. При этом бойцы ВСУ двигались по маршруту россиян.

Как эффективно работает БМП ВСУ по армии РФ — видео

Это видео — не просто кадры с поля боя, а возможность увидеть боевую реальность глазами воинов, ежедневно рискующих ради нашей победы. Поделиться

Об этом сообщили в ОСУВ "Хортица".

В видео можно увидеть кадры выезда и работы боевой машины пехоты в окрестностях Временного Яра.

Экипаж БМП-1 работал по маршруту передвижения врага, которым он пытается выдвигаться к нашим позициям.

БМП-1: что известно

БМП-1 — первая советская серийная боевая бронированная гусеничная машина, способная плавать и предназначена для транспортировки личного состава мотострелковых подразделений на поле боя, повышения его мобильности, вооруженности и защищенности на поле боя, а также совместных действий с танками в бою.

Родоначальница такого класса боевых машин, как боевые машины пехоты; первая в мире серийная боевая машина пехоты. БМП-1 рассчитана на перевозку и поддержку одного мотострелкового отделения. Поделиться

Боевая обслуга машины — 11 человек: