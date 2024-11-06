У ЗСУ показали бойову роботу БМП по позиціях окупантів під Часовим Яром
Категорія
Україна
Дата публікації

У ЗСУ показали бойову роботу БМП по позиціях окупантів під Часовим Яром

ОСУВ "Хортиця"
БМП

Українські військові показали, як нищать окупантів на БМП-1 на околицях Часового Яру. При цьому бійці ЗСУ рухались маршрутом росіян.

Головні тези:

  • У відео представлені кадри бойової роботи БМП ЗСУ проти армії РФ біля Часового Яру.
  • БМП-1 є першою радянською серійною бойовою броньованою гусеничною машиною, розробленою для підтримки мотострілецьких підрозділів.
  • Бойова обслуга БМП-1 складається із 11 чоловік, що забезпечує ефективну роботу машини на полі бою.
  • БМП-1 сприятливо відрізняється у високій мобільності, озброєності та захищеності на фронті військових дій.
  • Це відео дозволяє краще зрозуміти роботу та важливість броньованих машин у забезпеченні національної безпеки та оборони країни.

Як ефективно працює БМП ЗСУ по армії РФ — відео

Це відео — не просто кадри з поля бою, а можливість побачити бойову реальність очима воїнів, які щодня ризикують заради нашої перемоги.

Про це повідомили в ОСУВ “Хортиця”.

У відео можна побачити кадри виїзду та роботи бойової машини піхоти на околицях Часового Яру.

Екіпаж БМП-1 працював по маршруту пересування ворога, яким він намагається висуватись до наших позицій.

БМП-1: що відомо

БМП-1 — перша радянська серійна бойова броньована гусенична машина, здатна плавати та призначена для транспортування особового складу мотострілецьких підрозділів на поле бою, підвищення його мобільності, озброєності та захищеності на полі бою, а також для сумісних дій з танками у бою.

Родоначальниця такого класу бойових машин, як бойові машини піхоти; перша у світі серійна бойова машина піхоти. БМП-1 розрахована на перевезення і підтримку одного мотострілецького відділення.

Бойова обслуга машини — 11 чоловік:

  • три члени екіпажу (механік-водій, навідник-оператор і командир відділення/бойової машини),

  • 8 осіб десанту.

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