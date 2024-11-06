У ЗСУ показали бойову роботу БМП по позиціях окупантів під Часовим Яром

Українські військові показали, як нищать окупантів на БМП-1 на околицях Часового Яру. При цьому бійці ЗСУ рухались маршрутом росіян.
Головні тези:
- У відео представлені кадри бойової роботи БМП ЗСУ проти армії РФ біля Часового Яру.
- БМП-1 є першою радянською серійною бойовою броньованою гусеничною машиною, розробленою для підтримки мотострілецьких підрозділів.
- Бойова обслуга БМП-1 складається із 11 чоловік, що забезпечує ефективну роботу машини на полі бою.
- БМП-1 сприятливо відрізняється у високій мобільності, озброєності та захищеності на фронті військових дій.
- Це відео дозволяє краще зрозуміти роботу та важливість броньованих машин у забезпеченні національної безпеки та оборони країни.
Як ефективно працює БМП ЗСУ по армії РФ — відео
Про це повідомили в ОСУВ “Хортиця”.
У відео можна побачити кадри виїзду та роботи бойової машини піхоти на околицях Часового Яру.
Екіпаж БМП-1 працював по маршруту пересування ворога, яким він намагається висуватись до наших позицій.
БМП-1: що відомо
БМП-1 — перша радянська серійна бойова броньована гусенична машина, здатна плавати та призначена для транспортування особового складу мотострілецьких підрозділів на поле бою, підвищення його мобільності, озброєності та захищеності на полі бою, а також для сумісних дій з танками у бою.
Бойова обслуга машини — 11 чоловік:
три члени екіпажу (механік-водій, навідник-оператор і командир відділення/бойової машини),
8 осіб десанту.
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