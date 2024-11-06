У ЗСУ показали бойову роботу БМП по позиціях окупантів під Часовим Яром

Українські військові показали, як нищать окупантів на БМП-1 на околицях Часового Яру. При цьому бійці ЗСУ рухались маршрутом росіян.

Як ефективно працює БМП ЗСУ по армії РФ — відео

Це відео — не просто кадри з поля бою, а можливість побачити бойову реальність очима воїнів, які щодня ризикують заради нашої перемоги. Поширити

Про це повідомили в ОСУВ “Хортиця”.

У відео можна побачити кадри виїзду та роботи бойової машини піхоти на околицях Часового Яру.

Екіпаж БМП-1 працював по маршруту пересування ворога, яким він намагається висуватись до наших позицій.

БМП-1: що відомо

БМП-1 — перша радянська серійна бойова броньована гусенична машина, здатна плавати та призначена для транспортування особового складу мотострілецьких підрозділів на поле бою, підвищення його мобільності, озброєності та захищеності на полі бою, а також для сумісних дій з танками у бою.

Родоначальниця такого класу бойових машин, як бойові машини піхоти; перша у світі серійна бойова машина піхоти. БМП-1 розрахована на перевезення і підтримку одного мотострілецького відділення. Поширити

Бойова обслуга машини — 11 чоловік: