ВСУ уничтожили более 350 солдат армии РФ на Покровском направлении

Силы обороны Украины продолжают сдерживать давление оккупационных войск. Ситуация в Кураховском направлении остается напряженной. Кроме того, оккупанты сегодня активно атакуют на Покровском и Лиманском направлениях.
Главные тезисы
- В операции на Покровском направлении украинские военные отразили 23 атаки противника, уничтожив более 350 солдат армии РФ.
- На Кураховском направлении продолжаются боевые действия, где захватчики предприняли 50 попыток продвижения вперед.
- Силы обороны Украины успешно сдерживают давление российских оккупационных войск на различных направлениях.
Актуальная ситуация на фронте 7 ноября
Оперативная информация по состоянию на 22.00 07.11.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
В настоящее время произошло 140 боевых столкновений. Сегодня государство-террорист нанесло 55 авиаударов, сбросив при этом 87 КАБ. Кроме того, захватчики привлекли для ударов 687 дронов-камикадзе и произвели более 3600 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.
На Харьковском направлении российские террористы три раза штурмовали позиции наших подразделений в районе Волчанска.
Двенадцать раз враг атаковал наши позиции на Купянском направлении. Вблизи Петропавловки, Кругляковки, Кондрашовки, Колесниковки и Лозового подразделения Сил обороны отразили все атаки противника.
На Лиманском направлении сегодня российские войска 17 раз атаковали украинских защитников в районах Дружелюбовки, Грековки, Макеевки, Екатериновки, Тернов, Торского, Серебрянки, Белогоровки и Григоровки.
На Северском направлении наши защитники отразили одну атаку в районе Переездного. Противник нанес авиаудар в районе Закотного.
На Краматорском направлении украинские воины отразили шесть попыток захватчиков продвинуться вперед в районах Ступочек и Белой Горы.
На Торецком направлении наши войска отразили четыре атаки противника в районе Торецка, где он, при поддержке авиации, пытался улучшить тактическое положение. Еще ведутся два боя.
На Покровском направлении в течение этих суток агрессор 23 раза атаковал наши позиции, в районах Миролюбовки, Луча, Лысовки, Крутого Яра, Григорьевки, Сухого Яра и Селидового, наши защитники отразили все штурмовые действия оккупационных войск.
Горячее сегодня на Кураховском направлении, где захватчики к этому времени суток предприняли 50 попыток продвинуться вперед. В основном бои продолжаются у Ильинки, Новоселидовки, Кременной Балки, Новодмитровки, Солнцевки, Максимильяновки, Антоновки, Дальнего и Екатериновки. Также противник нанес авиаудары в районах населенных пунктов Курахово, Дальнее и Антоновка.
На Времевском направлении сегодня агрессор пять раз штурмовал передний край нашей обороны в районе Трудового, Разлива и Сухих Ялов. Противник активно применял авиацию по районам населенных пунктов Новополь, Темировка, Новодаровка и Большая Новоселка.
На Ореховском направлении враг нанес авиаудары КАБами в районах населенных пунктов Запорожье, Малая Токмачка, Новопавловка, Новоандреевка, Степногорск, сбросив девять авиабомб.
На Приднепровском направлении враг предпринял три безрезультатных попытки штурма позиций украинских подразделений.
Силы обороны Украины продолжают вести операцию на Курском направлении. Авиация россиян сегодня нанесла по Курщине 18 авиационных ударов с применением 27 КАБов.
Что известно о потерях армии РФ
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1400 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков — 9224 (+10) ед;
боевых бронированных машин — 18612 (+20) ед;
артиллерийских систем — 20194 (+24) ед;
РСЗО — 1245 ед.;
средств ПВО — 996 ед.;
самолетов — 369 ед.;
вертолетов — 329 ед.;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 18408 (+42) ед;
крылатых ракет — 2631 ед;
кораблей/катеров — 28 ед;
подводных лодок — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 28411 (+78) ед;
специальной техники — 3596 (+8) ед.
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