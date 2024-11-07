ВСУ уничтожили более 350 солдат армии РФ на Покровском направлении

Оперативная информация по состоянию на 22.00 07.11.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

В настоящее время произошло 140 боевых столкновений. Сегодня государство-террорист нанесло 55 авиаударов, сбросив при этом 87 КАБ. Кроме того, захватчики привлекли для ударов 687 дронов-камикадзе и произвели более 3600 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

На Харьковском направлении российские террористы три раза штурмовали позиции наших подразделений в районе Волчанска.

Двенадцать раз враг атаковал наши позиции на Купянском направлении. Вблизи Петропавловки, Кругляковки, Кондрашовки, Колесниковки и Лозового подразделения Сил обороны отразили все атаки противника.

На Лиманском направлении сегодня российские войска 17 раз атаковали украинских защитников в районах Дружелюбовки, Грековки, Макеевки, Екатериновки, Тернов, Торского, Серебрянки, Белогоровки и Григоровки.

На Северском направлении наши защитники отразили одну атаку в районе Переездного. Противник нанес авиаудар в районе Закотного.

На Краматорском направлении украинские воины отразили шесть попыток захватчиков продвинуться вперед в районах Ступочек и Белой Горы.

На Торецком направлении наши войска отразили четыре атаки противника в районе Торецка, где он, при поддержке авиации, пытался улучшить тактическое положение. Еще ведутся два боя.