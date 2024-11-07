Между ВСУ и российской армией произошло 102 боестолкновения с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16.00 07.11.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ,

Продолжают страдать от российских авиаударов приграничные районы Сумщины. От артобстрелов террористической армии сегодня пострадал ряд населённых пунктов Черниговской и Сумской областей. Также Россия нанесла двенадцать авиационных ударов, применив 15 КАБ по Курской области РФ.

На Торецком направлении украинские защитники отбили две вражеские атаки в Торецком районе. Идет еще один бой.

На Краматорском направлении продолжается четыре штурмовых действия вблизи Ступочек и Белой Горы. Две атаки оккупантов уже отбиты.

На Лиманском направлении вражеские подразделения атаковали в районах Дружелюбовки, Грековки, Макеевки, Екатериновки, Тернов, Торского, Серебрянки, Белогоровки и Григорьевки. С начала суток украинские воины отбили уже девять атак, четыре боестолкновения продолжаются.

Трижды враг атаковал наши позиции на Купянском направлении. Украинские защитники отбивают вражеские штурмы недалеко от Кругляковки и Лозовой. Бои продолжаются в двух локациях.

На Харьковском направлении кафиры дважды штурмовали позиции наших подразделений в районе Волчанска. Одно сражение продолжается, ситуация контролируемая. Также враг ударил авиабомбами по Цаповке, Казачьей Лопани и неуправляемыми авиационными ракетами — по Высокой Яруге.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты предприняли 15 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Миролюбовки, Луча, Лисовки, Крутого Яра и Селидового. Силы обороны, сдерживая враждебный напор, уже в общей сложности отразили 13 атак противника на направлении. Другие — продолжаются. Враг несет значительные потери в живой силе. Оккупанты сбросили два КАБа на Елизаветовку и Ровно.

На Кураховском направлении захватчики, в некоторых случаях при поддержке авиации, уже 40 раз атаковали наши подразделения, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Ильинка, Новоселидовка, Кременная Балка, Новодмитровка, Солнцовка, Максимилиановка, Антоновка, Дальнее и Екатериновка. В настоящее время длится 29 боестолкновений.

На Времевском направлении российские преступники провели четыре атаки позиций украинских войск вблизи Трудового, Разлива и Сухих Ялов. Два боестолкновения продолжаются. Оккупанты нанесли авиаудары в районах населенных пунктов Большая Новоселка и Новодаровка.

На Ореховском направлении враг нанес авиаудары КАБами в районах населенных пунктов Запорожье, Малая Токмачка, Новопавловка, Новоандреевка, Степногорск, сбросив девять авиабомб.