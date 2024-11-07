ВСУ уничтожили "танк-сарай" и БМП армии РФ на Лиманском направлении — видео

Пилоты батальона беспилотных систем 63-й отдельной механизированной бригады Сухопутных войск Вооруженных сил Украины уничтожили танк и боевую машину пехоты российских захватчиков на Лиманском направлении.

Российские "танк-сарай" и БМП пылали на Лиманском направлении

Об этом оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" сообщила в Телеграмме и обнародовала соответствующее видео.

На Лиманском направлении пилоты батальона беспилотных систем обнаружили бронетехнику российских захватчиков, в частности танк-сарай и БМП.

Меткими ударами дронов-камикадзе вражеское вооружение было уничтожено.

Причудливый российский танк снова заметили на фронте

В сети опубликовали ролик, на котором видно, как российские оккупанты в районе Красногоровки (Новопавловское направление — ред.) тестируют свой новый "чудо-танк", который больше похож не на оружие современного типа, а на сарай.

Стоит отметить, что раньше его называли также "танк-черепаха" или "летучий слон".

Новое забавное видео обнародовало доброволец 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" с позывным "Осман".