Украинцев рассмешил российский танк-сарай — видео

Российские захватчики делают все возможное, чтобы защитить свою технику от украинских дронов. Однако большинство их "изобретений" выглядят очень странно, в том числе и танк РФ, который выглядит как обычный сарай.

Причудливый российский танк снова заметили на фронте

В сети опубликовали ролик, на котором видно, как российские оккупанты в районе Красногоровки (Новопавловское направление — ред.) тестируют свой новый "чудо-танк", который больше похож не на оружие современного типа, а на сарай.

Стоит отметить, что раньше его называли также "танк-черепаха" или "летучий слон".

Новое забавное видео обнародовал доброволец 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" с позывным "Осман".

Ухылянт под Красногоровкой, — прокомментировал он новое изобретение россиян Поделиться

На разработку россиян отреагировал также украинский журналист Андрей Цаплиенко.

Чудо-танк, похожий на черепаху, снова катается у Красногоровки. Сарай из бронелистов, который на него установили российские "кулибины", должен защитить этот танк от дронов. У танка ограничена маневренность и невозможен поворот башни, но, оказывается, все эти качества потеряли смысл в условиях, когда у боевой машины всего несколько минут на поле боя, — с иронией отмечает журналист. Поделиться

Он также обращает внимание на то, что во время реального наступления подобный российский танк — это скорее таран с пушкой.

Вполне возможно, именно это и есть его предназначение — доехать до украинских позиций и попытаться их пробить.

Как украинцы реагируют на российский танк-сарай:

Какой там сарай? Курятник!;

Это, типа, у них маскировка такая? Или как?;

он теперь фактически небоеспособен;

только недостаток у нас тяжелой бронетехники дает возможность "жить" этому хламу;

это же немецкий танк из Каламбура?;

Так свинособаки стараются что-то сделать против наших дронов, потому что дроны оказались одним из главных факторов на войне.