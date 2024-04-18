Украинцев рассмешил российский танк-сарай — видео

Российские захватчики делают все возможное, чтобы защитить свою технику от украинских дронов. Однако большинство их "изобретений" выглядят очень странно, в том числе и танк РФ, который выглядит как обычный сарай.
Причудливый российский танк снова заметили на фронте
В сети опубликовали ролик, на котором видно, как российские оккупанты в районе Красногоровки (Новопавловское направление — ред.) тестируют свой новый "чудо-танк", который больше похож не на оружие современного типа, а на сарай.
Стоит отметить, что раньше его называли также "танк-черепаха" или "летучий слон".
Новое забавное видео обнародовал доброволец 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" с позывным "Осман".
На разработку россиян отреагировал также украинский журналист Андрей Цаплиенко.
Он также обращает внимание на то, что во время реального наступления подобный российский танк — это скорее таран с пушкой.
Вполне возможно, именно это и есть его предназначение — доехать до украинских позиций и попытаться их пробить.
Как украинцы реагируют на российский танк-сарай:
Какой там сарай? Курятник!;
Это, типа, у них маскировка такая? Или как?;
он теперь фактически небоеспособен;
только недостаток у нас тяжелой бронетехники дает возможность "жить" этому хламу;
это же немецкий танк из Каламбура?;
Так свинособаки стараются что-то сделать против наших дронов, потому что дроны оказались одним из главных факторов на войне.
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