Українців розсмішив російський танк-сарай — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Українців розсмішив російський танк-сарай — відео

танк РФ
Джерело:  online.ua

Російські загарбники роблять всеможливе, щоб захистити свою техніку від українських дронів. Однак більшість їхніх “винаходів” є вкрай дивними, зокрема й танк РФ, який виглядає, як звичайний сарай.

Чудернацький російський танк знову помітили на фронті

В мережі опублікували ролик, на якому видно, як російській окупанти в районі Красногорівки (Новопавлівський напрямок — ред.) тестують свій новий "диво-танк", який більше схожий не на зброю сучасного типу, а на сарай.

Варто зазначити, що раніше його називали також “танк-черепаха” або ж “летучий слон”.

Нове кумедне відео оприлюднив доброволець 24-го окремого штурмового батальйону "Айдар" з позивним "Осман".

Ухилянт під Красногорівкою, — прокоментував він новий винахід росіян

На розробку росіян також відреагував український журналіст Андрій Цаплієнко.

Диво-танк, схожий на черепаху, знову катається біля Красногорівки. Сарай з бронелистів, який на нього встановили російські "кулібіни", має захистити цей танк від дронів. В танка обмежена маневреність і неможливий поворот башні, але, виявляється, всі ці якості втратили сенс в умовах, коли бойова машина має лише кілька хвилин на полі бою, — з іронією зазначає журналіст.

Він також звертає увагу на те, що під час реального наступу подібний російський танк — це радше таран з гарматою.

Цілком можливо, саме в нього й призначення — доїхати до українських позицій і спробувати їх пробити.

Як українці реагують на російський танк-сарай:

  • Який там сарай? Курятник!;

  • Це, типу, в них маскування таке? Чи що?;

  • він тепер фактично небоєздатний;

  • тільки нестача в нас тяжкої бронетехніки дає "життя" цьому мотлоху;

  • це ж той німецький танк з Каламбура?;

  • Так свинособаки намагаються щось зробити проти наших дронів, бо дрони виявились одним з головних факторів на війні.

Фото: скриншот

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