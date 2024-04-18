Українців розсмішив російський танк-сарай — відео

Російські загарбники роблять всеможливе, щоб захистити свою техніку від українських дронів. Однак більшість їхніх “винаходів” є вкрай дивними, зокрема й танк РФ, який виглядає, як звичайний сарай.
Чудернацький російський танк знову помітили на фронті
В мережі опублікували ролик, на якому видно, як російській окупанти в районі Красногорівки (Новопавлівський напрямок — ред.) тестують свій новий "диво-танк", який більше схожий не на зброю сучасного типу, а на сарай.
Варто зазначити, що раніше його називали також “танк-черепаха” або ж “летучий слон”.
Нове кумедне відео оприлюднив доброволець 24-го окремого штурмового батальйону "Айдар" з позивним "Осман".
На розробку росіян також відреагував український журналіст Андрій Цаплієнко.
Він також звертає увагу на те, що під час реального наступу подібний російський танк — це радше таран з гарматою.
Цілком можливо, саме в нього й призначення — доїхати до українських позицій і спробувати їх пробити.
Як українці реагують на російський танк-сарай:
Який там сарай? Курятник!;
Це, типу, в них маскування таке? Чи що?;
він тепер фактично небоєздатний;
тільки нестача в нас тяжкої бронетехніки дає "життя" цьому мотлоху;
це ж той німецький танк з Каламбура?;
Так свинособаки намагаються щось зробити проти наших дронів, бо дрони виявились одним з головних факторів на війні.
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