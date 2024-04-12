Які запаси танків і бойових машин є в армії РФ — аналіз Forbes
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Які запаси танків і бойових машин є в армії РФ — аналіз Forbes

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Джерело:  Forbes

Російська промисловість щорічно випускає 500-600 нових танків, але росіяни втрачають за рік понад тисячу танків і близько 2000 бойових машин.

Який запас танків і бойових машин є в армії РФ до середини 2025 року

Як повідомляє видання, за 26 місяців важких боїв російські військові втратили в Україні 15 300 танків, бойових машин, гаубиць та іншого озброєння, а також сотні тисяч військовослужбовців.

І все ж російських сил в Україні більше, ніж будь-коли.

Насправді армія РФ зараз на 15% більша, ніж на початку вторгнення. За останній рік Росія збільшила чисельність своїх військ на передовій з 360 000 до 470 000 осіб, — заявив генерал армії США Крістофер Каволі, головний командувач НАТО.

Але, як зазначає Forbes, російські солдати вмирають так само швидко, як і прибувають в Україну. В одному з нещодавніх досліджень міністерство оборони Естонії дійшло висновку, що знищення 100 000 росіян цього року завдасть непоправної шкоди, а то й провалить мобілізаційні зусилля Кремля.

Як повідомляється, нестачу техніки Росія заповнює радянською технікою 1970-х, а в деяких випадках навіть 60-х або 50-х років. Але ці старі автомобілі мають обмежений ресурс.

Останні прогнози припускають, що вже в середині 2025 року на складах більше не залишиться старих танків і бойових машин.

За даними Forbes, свідчення дефіциту вже видно: російські війська їдуть у бій на неброньованих вантажних вантажівках і навіть на гольф-карах з відкритим верхом, які Кремль придбав у китайської компанії.

У НАТО назвали найефективнішу зброю України для знищення танків РФ

Один з представників НАТО на умовах анонімності заявив, що Збройні сили України протягом останнього часу знищили 66% російських танків за допомогою дешевих FPV-дронів.

Попри те, що масштабні втрати росіян завдяки дронам можна вважати успіхом ЗСУ, це також свідчить про те, що наразі в українських воїнів немає альтернативи.

Україна уже давно зіткнулася з серйозним браком артилерійських снарядів та іншої зброї, через те, що чимало її союзників гальмують процес постачання.

Щоб компенсувати це, українські сили використовують FPV-дрони для ряду завдань під час війни, включаючи спостереження та атаки на позиції противника. Деякі безпілотники оснащені вибухівкою, ними дистанційно керують через відеоекран, — зазначає видання Foreign Policy.

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