Путін уперше відправляє в Україну війська Тихоокеанського флоту РФ. Що відбувається

Українські розвідники повідомляють, що диктатор Володимир Путін ухвалив рішення направити на український фронт війська Тихоокеанського флоту Росії. Головна причина — масштабні втрати армії РФ на полі бою.

Путін ухвалив неочікуване рішення через втрати своїх військ

За словами пресслужби ГУР, з метою поповнення санітарних та безповоротних втрат армії РФ, яких вона зазнає під час бойових дій в Україні, а також укомплектування нових військових підрозділів Кремль вирішив направити на поле бою особовий склад Тихоокеанського флоту, а також 11-ї армії ВПС та ППО.

Українські розвідники звертають увагу на те, що вказані військові з’єднання країни-агресорки раніше не були безпосередньо залучені до ведення бойових дій проти України.

Згідно з рішенням командувача Тихоокеанського флоту РФ Віктора Лііни, ротації до Сирії повністю припинені, і весь особовий склад відправляється в зону бойових дій на територію України. Йдеться про 2000 російських військовослужбовців із Пріморского та Камчатского країв РФ. Поширити

Окрім того, наголошується, що ще кілька сотень солдатів РФ з-поміж військових частин 11-ї армії ВПС та ППО, дислокованої на території Хабаровского краю РФ, замінять ліквідованих окупантів з 155-ї та 40-ї бригад морської піхоти Росії, які ведуть бойові дії проти України та мають некомплект через величезні втрати.

ГУР також дізналося, що частина особового складу з військових з’єднань далекого сходу РФ увійде до нової мотострілецької бригади держави-агресора, яку формують у Воронєжі.

Втрати армії РФ станом на 12 квітня

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 12.04.24 орієнтовно склали: