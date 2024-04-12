Путін уперше відправляє в Україну війська Тихоокеанського флоту РФ. Що відбувається
Категорія
Україна
Дата публікації

Путін уперше відправляє в Україну війська Тихоокеанського флоту РФ. Що відбувається

ГУР
Путін

Українські розвідники повідомляють, що диктатор Володимир Путін ухвалив рішення направити на український фронт війська Тихоокеанського флоту Росії. Головна причина — масштабні втрати армії РФ на полі бою.

Путін ухвалив неочікуване рішення через втрати своїх військ

За словами пресслужби ГУР, з метою поповнення санітарних та безповоротних втрат армії РФ, яких вона зазнає під час бойових дій в Україні, а також укомплектування нових військових підрозділів Кремль вирішив направити на поле бою особовий склад Тихоокеанського флоту, а також 11-ї армії ВПС та ППО.

Українські розвідники звертають увагу на те, що вказані військові з’єднання країни-агресорки раніше не були безпосередньо залучені до ведення бойових дій проти України.

 Згідно з рішенням командувача Тихоокеанського флоту РФ Віктора Лііни, ротації до Сирії повністю припинені, і весь особовий склад відправляється в зону бойових дій на територію України. Йдеться про 2000 російських військовослужбовців із Пріморского та Камчатского країв РФ.

 Окрім того, наголошується, що ще кілька сотень солдатів РФ з-поміж військових частин 11-ї армії ВПС та ППО, дислокованої на території Хабаровского краю РФ, замінять ліквідованих окупантів з 155-ї та 40-ї бригад морської піхоти Росії, які ведуть бойові дії проти України та мають некомплект через величезні  втрати.

ГУР також дізналося, що частина особового складу з військових з’єднань далекого сходу РФ увійде до нової мотострілецької бригади держави-агресора, яку формують у Воронєжі.

Втрати армії РФ станом на 12 квітня

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 12.04.24 орієнтовно склали:

  • особового складу − близько 451 730 (+840) осіб,

  • танків − 7 146 (+9) од,

  • бойових броньованих машин − 13 698 (+19) од,

  • артилерійських систем − 11 486 (+34) од,

  • РСЗВ − 1 042 (+2) од,

  • засобів ППО − 755 (+1) од,

  • літаків − 347 (+0) од,

  • гелікоптерів − 325 (+0) од,

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 9 161 (+57) од,

  • крилатих ракет − 2 087 (+18) од,

  • кораблів/катерів − 26 (+0) од,

  • підводних човнів − 1 (+0) од,

  • автомобільної техніки та автоцистерн − 15 339 (+41) од,

  • спеціальної техніки − 1 888 (+6) од.

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