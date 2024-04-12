Путин впервые отправляет в Украину войска Тихоокеанского флота РФ. Что происходит

Украинские разведчики сообщают, что диктатор Владимир Путин принял решение направить на украинский фронт войска Тихоокеанского флота России. Главная причина – масштабные потери армии РФ на поле боя.
Путин принял неожиданное решение из-за потерь своих войск
По словам пресс-службы ГУР, с целью пополнения санитарных и безвозвратных потерь армии РФ, которые она терпит во время боевых действий в Украине, а также укомплектования новых военных подразделений Кремль решил направить на поле боя личный состав Тихоокеанского флота, а также 11-й армии ВВС и ПВО.
Украинские разведчики обращают внимание на то, что указанные военные соединения страны-агрессорки ранее не были непосредственно вовлечены в ведение боевых действий против Украины.
Кроме того, указано, что еще несколько сотен солдат РФ из числа воинских частей 11-й армии ВВС и ПВО, дислоцированной на территории Хабаровского края РФ, заменят ликвидированных оккупантов из 155-й и 40-й бригад морской пехоты России, ведущих боевые действия против Украины.
ГУР также узнало, что часть личного состава из военных соединений дальнего востока РФ войдет в новую мотострелковую бригаду государства-агрессора, которую формируют в Воронеже.
Потери армии РФ по состоянию на 12 апреля
Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 12.04.24 ориентировочно составили:
личного состава — около 451 730 (+840) человек,
танков − 7 146 (+9) ед,
боевых бронированных машин — 13 698 (+19) ед,
артиллерийских систем − 11 486 (+34) ед,
РСЗО − 1 042 (+2) ед,
средств ПВО − 755 (+1) ед,
самолетов − 347 (+0) ед,
вертолетов − 325 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 9161 (+57) ед,
крылатых ракет — 2087 (+18) ед,
кораблей/катеров − 26 (+0) ед,
подлодок − 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн − 15 339 (+41) ед,
специальной техники — 1 888 (+6) ед.
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