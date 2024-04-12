Путин впервые отправляет в Украину войска Тихоокеанского флота РФ. Что происходит

Украинские разведчики сообщают, что диктатор Владимир Путин принял решение направить на украинский фронт войска Тихоокеанского флота России. Главная причина – масштабные потери армии РФ на поле боя.

Путин принял неожиданное решение из-за потерь своих войск

По словам пресс-службы ГУР, с целью пополнения санитарных и безвозвратных потерь армии РФ, которые она терпит во время боевых действий в Украине, а также укомплектования новых военных подразделений Кремль решил направить на поле боя личный состав Тихоокеанского флота, а также 11-й армии ВВС и ПВО.

Украинские разведчики обращают внимание на то, что указанные военные соединения страны-агрессорки ранее не были непосредственно вовлечены в ведение боевых действий против Украины.

Согласно решению командующего Тихоокеанского флота РФ Виктора Лиины, ротации в Сирию полностью прекращены и весь личный состав отправляется в зону боевых действий на территорию Украины. Речь идет о 2000 российских военнослужащих из Приморского и Камчатского краев РФ. Поделиться

Кроме того, указано, что еще несколько сотен солдат РФ из числа воинских частей 11-й армии ВВС и ПВО, дислоцированной на территории Хабаровского края РФ, заменят ликвидированных оккупантов из 155-й и 40-й бригад морской пехоты России, ведущих боевые действия против Украины.

ГУР также узнало, что часть личного состава из военных соединений дальнего востока РФ войдет в новую мотострелковую бригаду государства-агрессора, которую формируют в Воронеже.

Потери армии РФ по состоянию на 12 апреля

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 12.04.24 ориентировочно составили: