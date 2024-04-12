Какие запасы танков и боевых машин есть в армии РФ — анализ Forbes

Российская промышленность ежегодно выпускает 500-600 новых танков, но россияне теряют в год более тысячи танков и около 2000 боевых машин.

Какой запас танков и боевых машин есть в армии РФ до середины 2025 года

Как сообщает издание, за 26 месяцев тяжелых боев российские военные потеряли в Украине 15 300 танков, боевых машин, гаубиц и прочего вооружения, а также сотни тысяч военнослужащих.

И все же российских сил в Украине больше, чем когда-либо.

В действительности армия РФ сейчас на 15% больше, чем в начале вторжения. За последний год Россия увеличила численность своих войск на передовой с 360 000 до 470 000 человек, — заявил генерал армии США Кристофер Каволи, главный командующий НАТО. Поделиться

Но, как отмечает Forbes, российские солдаты умирают так же быстро, как прибывают в Украину. В одном из недавних исследований министерство обороны Эстонии пришло к выводу, что уничтожение 100 000 россиян в этом году нанесет непоправимый ущерб, а то и провалит мобилизационные усилия Кремля.

Как сообщается, недостаток техники Россия восполняет советской техникой 1970-х, а в некоторых случаях даже 60-х или 50-х годов. Но эти подержанные автомобили имеют ограниченный ресурс.

Последние прогнозы предполагают, что уже в середине 2025 года на складах больше не останется подержанных танков и боевых машин.

По данным Forbes, свидетельство дефицита уже видно: российские войска едут в бой на небронированных грузовых грузовиках и даже на гольф-карах с открытым верхом, которые Кремль приобрел у китайской компании.

В НАТО назвали самое эффективное оружие Украины для уничтожения танков РФ

Один из представителей НАТО на условиях анонимности заявил, что Вооруженные силы Украины в последнее время уничтожили 66% российских танков с помощью дешевых FPV-дронов.

Несмотря на то, что масштабные потери россиян благодаря дронам можно считать успехом ВСУ, это также свидетельствует о том, что у украинских воинов пока нет альтернативы.

Украина уже давно столкнулась с серьезной нехваткой артиллерийских снарядов и другого оружия из-за того, что многие ее союзники тормозят процесс поставки.