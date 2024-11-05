Силы обороны Украины уничтожили 102 танковых батальона РФ с начала года

С начала 2024 года Силы обороны Украины уничтожили 3179 танков российской армии. Украинские военные фактически вывели из строя 102 танковых батальона окупантов за десять месяцев.
Главные тезисы
- Украинские силы обороны уничтожили 102 танковых батальона РФ за десять месяцев, выводя из строя около 3179 танков.
- Потери России от уничтоженной техники могут составить около 9 млрд долларов, что вызывает финансовые проблемы для страны.
- Об успешных операциях украинских военных и уровне повреждений техники окупантов сообщаются каждый день.
- Согласно данным Министерства обороны Украины, особенно успешным днем оказался 12 мая, когда был поражен целый танковый батальон РФ.
- Подготовленные данные от Генштаба Сил обороны Украины за сутки указывают на значительные потери для российских захватчиков по различным видам вооружения.
С начала года Силы обороны поразили более 3 тыс танков РФ
Как сообщили в Министерстве обороны Украины, особенно успешным днем стал 12 мая, который Генштаб ВСУ назвал "днем танкиста" для армии РФ, когда был поражен целый танковый батальон — 31 танк.
По подсчетам, такие потери могут стоить России около 9 млрд долл. исходя из средних мировых цен на бронетехнику.
Что известно о потерях армии РФ за сутки
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1260 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков — 9208 (+15) ед;
боевых бронированных машин — 18 581 (+43) ед;
артиллерийских систем — 20 150 (+29) ед;
РСЗО — 1245 ед.;
средства ПВО — 996 (+2) ед;
самолетов — 369 ед.;
вертолетов — 329 ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 18 309 (+29) ед;
крылатых ракет — 2631 (+2) ед;
кораблей/катеров — 28 ед;
подводных лодок — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 28 278 (+41) ед;
специальной техники — 3587 ед.
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