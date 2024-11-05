Силы обороны Украины уничтожили 102 танковых батальона РФ с начала года
Категория
Украина
Дата публикации

Силы обороны Украины уничтожили 102 танковых батальона РФ с начала года

Минобороны Украины
Силы обороны Украины уничтожили 102 танковых батальона РФ с начала года
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С начала 2024 года Силы обороны Украины уничтожили 3179 танков российской армии. Украинские военные фактически вывели из строя 102 танковых батальона окупантов за десять месяцев.

Главные тезисы

  • Украинские силы обороны уничтожили 102 танковых батальона РФ за десять месяцев, выводя из строя около 3179 танков.
  • Потери России от уничтоженной техники могут составить около 9 млрд долларов, что вызывает финансовые проблемы для страны.
  • Об успешных операциях украинских военных и уровне повреждений техники окупантов сообщаются каждый день.
  • Согласно данным Министерства обороны Украины, особенно успешным днем оказался 12 мая, когда был поражен целый танковый батальон РФ.
  • Подготовленные данные от Генштаба Сил обороны Украины за сутки указывают на значительные потери для российских захватчиков по различным видам вооружения.

С начала года Силы обороны поразили более 3 тыс танков РФ

Как сообщили в Министерстве обороны Украины, особенно успешным днем стал 12 мая, который Генштаб ВСУ назвал "днем танкиста" для армии РФ, когда был поражен целый танковый батальон — 31 танк.

Фото — mod.gov.ua

По подсчетам, такие потери могут стоить России около 9 млрд долл. исходя из средних мировых цен на бронетехнику.

Для сравнения, 9 миллиардов долларов — это примерно 16 годовых бюджетов города Челябинск, где ситуация с экологией одна из самых плохих в РФ. Однако вместо решения внутренних социальных проблем российские власти продолжают тратить огромные суммы на войну, — отметили в сообщении.

Что известно о потерях армии РФ за сутки

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1260 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

  • танков — 9208 (+15) ед;

  • боевых бронированных машин — 18 581 (+43) ед;

  • артиллерийских систем — 20 150 (+29) ед;

  • РСЗО — 1245 ед.;

  • средства ПВО — 996 (+2) ед;

  • самолетов — 369 ед.;

  • вертолетов — 329 ед;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 18 309 (+29) ед;

  • крылатых ракет — 2631 (+2) ед;

  • кораблей/катеров — 28 ед;

  • подводных лодок — 1 ед.;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 28 278 (+41) ед;

  • специальной техники — 3587 ед.

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