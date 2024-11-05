С начала 2024 года Силы обороны Украины уничтожили 3179 танков российской армии. Украинские военные фактически вывели из строя 102 танковых батальона окупантов за десять месяцев.

С начала года Силы обороны поразили более 3 тыс танков РФ

Как сообщили в Министерстве обороны Украины, особенно успешным днем стал 12 мая, который Генштаб ВСУ назвал "днем танкиста" для армии РФ, когда был поражен целый танковый батальон — 31 танк.

Фото — mod.gov.ua

По подсчетам, такие потери могут стоить России около 9 млрд долл. исходя из средних мировых цен на бронетехнику.

Для сравнения, 9 миллиардов долларов — это примерно 16 годовых бюджетов города Челябинск, где ситуация с экологией одна из самых плохих в РФ. Однако вместо решения внутренних социальных проблем российские власти продолжают тратить огромные суммы на войну, — отметили в сообщении. Поделиться

Что известно о потерях армии РФ за сутки

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1260 российских захватчиков, а по технике уничтожено: