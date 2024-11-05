Сили оборони України знищили 102 танкові батальйони РФ з початку року

З початку 2024 року Сили оборони України знищили 3 179 танків російської армії. Українські військові фактично вивели з ладу 102 танкові батальйони окупантів за десять місяців.

З початку року Сили оборони уразили понад 3 тис танків РФ

Як повідомили в Міністерстві оборони України, особливо успішним днем став 12 травня, який Генштаб ЗСУ назвав "днем танкіста" для армії РФ, коли було уражено цілий танковий батальйон — 31 танк.

Фото — mod.gov.ua

За підрахунками, такі втрати можуть коштувати Росії близько 9 млрд дол, виходячи з середніх світових цін на бронетехніку.

Для порівняння, 9 мільярдів доларів — це приблизно 16 річних бюджетів міста Челябінськ, де ситуація з екологією одна з найгірших у РФ. Проте замість вирішення внутрішніх соціальних проблем російська влада продовжує витрачати величезні суми на війну, — зазначили у повідомленні. Поширити

Що відомо про втрати армії РФ за добу

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1260 російських загарбників, а з техніки знищено: