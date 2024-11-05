Сили оборони України знищили 102 танкові батальйони РФ з початку року

З початку 2024 року Сили оборони України знищили 3 179 танків російської армії. Українські військові фактично вивели з ладу 102 танкові батальйони окупантів за десять місяців.
Головні тези:
- Українські збройні сили знищили 102 танкові батальйони Російської Федерації у 2024 році.
- Українські військові безперервно наносять удари по техніці РФ, знищивши понад 3 тис танків за десять місяців.
- Втрати Росії від знищених танків можуть скластути приблизно 9 млрд доларів, викликаючи фінансові проблеми для країни.
- Інформація про успішні операції українських військових у день танкіста та рівень пошкоджень техніки окупантів.
- Щоденні втрати армії РФ включають знищені танки, броньовану техніку, артилерію, літаки та інше озброєння.
З початку року Сили оборони уразили понад 3 тис танків РФ
Як повідомили в Міністерстві оборони України, особливо успішним днем став 12 травня, який Генштаб ЗСУ назвав "днем танкіста" для армії РФ, коли було уражено цілий танковий батальйон — 31 танк.
За підрахунками, такі втрати можуть коштувати Росії близько 9 млрд дол, виходячи з середніх світових цін на бронетехніку.
Що відомо про втрати армії РФ за добу
Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1260 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків — 9208 (+15) од.;
бойових броньованих машин — 18 581 (+43) од.;
артилерійських систем — 20 150 (+29) од.;
РСЗВ — 1245 од.;
засоби ППО — 996 (+2) од.;
літаків — 369 од.;
гелікоптерів — 329 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 18 309 (+29) од.;
крилатих ракет — 2631 (+2) од.;
кораблів/катерів — 28 од.;
підводних човнів — 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 28 278 (+41) од.;
спеціальної техніки — 3587 од.
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