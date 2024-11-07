ЗСУ знищили "танк-сарай" та БМП армії РФ на Лиманському напрямку — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ знищили "танк-сарай" та БМП армії РФ на Лиманському напрямку — відео

ОСУВ "Хортиця"
Танк-сарай

Пілоти батальйону безпілотних систем 63-ї окремої механізованої бригади Сухопутних військ Збройних сил України знищили танк та бойову машину піхоти російських загарбників на Лиманському напрямку.

Головні тези:

  • Пілоти батальйону безпілотних систем 63-ї окремої механізованої бригади у Збройних силах України успішно знищили танк і БМП армії РФ на Лиманському напрямку.
  • Російські “танк-сарай” та бойова машина піхоти палали на Лиманському напрямку після влучних ударів дронів-камікадзе від українських пілотів.

Російські “танк-сарай” та БМП палали на Лиманському напрямку

Про це оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" повідомило у Телеграмі та оприлюднило відповідне відео.

На Лиманському напрямку пілоти батальйону безпілотних систем виявили бронетехніку російських загарбників, зокрема “танк-сарай" та БМП.

Влучними ударами дронів-камікадзе вороже озброєння було знищене.

Чудернацький російський танк знову помітили на фронті

В мережі опублікували ролик, на якому видно, як російській окупанти в районі Красногорівки (Новопавлівський напрямок — ред.) тестують свій новий "диво-танк", який більше схожий не на зброю сучасного типу, а на сарай.

Варто зазначити, що раніше його називали також “танк-черепаха” або ж “летючий слон”.

Нове кумедне відео оприлюднив доброволець 24-го окремого штурмового батальйону "Айдар" з позивним "Осман".

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