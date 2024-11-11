ЗСУ знищили понад 1700 окупантів РФ, 40 ББМ та 34 артсистеми
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ знищили понад 1700 окупантів РФ, 40 ББМ та 34 артсистеми

Генштаб ЗСУ
ЗСУ знищили понад 1700 окупантів РФ, 40 ББМ та 34 артсистеми

Українські військові продовжують ліквідовувати солдатів РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення вже становить 710 660 військових.

Головні тези:

  • ЗСУ знищили понад 1700 окупантів та 40 боєприпасів в рамках операцій на сході України.
  • Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить вже 710 660 військових.
  • На фронті зафіксовано 160 бойових зіткнень, де українські війська відбивали атаки окупантів.
  • Протягом доби Українські ЗСу відбили 48 атак на позиції наших військ на Курахівському напрямку.
  • На відміну від окупантів, українські військові активно діють для захисту території та мирного населення.

Що відомо про втрати армії РФ 

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1 770 російських загарбників, а з техніки знищено:

  • танків — 9 253 (+4) од,

  • бойових броньованих машин — 18 766 (+40) од,

  • артилерійських систем — 20 314 (+34) од,

  • РСЗВ — 1 245 (+0) од,

  • засобів ППО — 996 (+0) од,

  • літаків — 369 (+0) од,

  • гелікоптерів — 329 (+0) од,

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 18 676 (+57) од,

  • крилатих ракет — 2 636 (+2) од,

  • кораблів/катерів — 28 (+0) од,

  • підводних човнів — 1 (+0) од,

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 28 802 (+119) од,

  • спеціальної техніки — 3 620 (+16) од.

Фото — www.facebook.com/GeneralStaff.ua

Яка ситуація на фронті

Як зазначає Генштаб, протягом минулої доби зафіксовано 160 бойових зіткнень.

  • На Куп’янському напрямку за добу відбулося три атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Кіндрашівки, Загризового та Зеленого Гаю.

  • На Лиманському напрямку ворог атакував шість разів. Намагався просунутись уперед поблизу населених пунктів Греківка, Терни, Торське та Серебрянка.

  • На Краматорському напрямку зафіксовано три боєзіткнення в районах Ступочок та Часового Яру.

  • На Торецькому напрямку ворог здійснив 16 атак неподалік Торецька та Щербинівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 35 штурмових і наступальних дій агресора в районах Миролюбівки, Променя, Григорівки, Селидового, Лисівки, Сухого Яру та Петрівки.

  • На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 48 атак позицій наших військ поблизу Іллінка, Воздвиженка, Новоселидівка, Новодмитрівка, Сонцівка, Максимільянівка, Антонівка, Дальнє та Катеринівка. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах населених пунктів Антонівка та Іллінка.

  • На Времівському напрямку противник здійснив 13 штурмів наших позицій у районах Трудового, Констянтинопольського, Успенівки та Макарівки. Активно задіював для ударів на напрямку штурмову і бомбардувальну авіацію.

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