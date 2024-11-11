ВСУ уничтожили более 1700 окупантов РФ, 40 ББМ и 34 артсистемы

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1770 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 160 боевых столкновений.

На Купянском направлении за сутки произошло три атаки окупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от Кондрашовки, Загрызового и Зеленого Роща.

На лиманском направлении враг атаковал шесть раз. Пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Грековка, Терны, Торское и Серебрянка.

На Краматорском направлении зафиксировано три боеприкосновения в районах Ступочек и Временного Яра.