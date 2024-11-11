ВСУ уничтожили более 1700 окупантов РФ, 40 ББМ и 34 артсистемы

Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 710 660 военных.
Главные тезисы
- Украинская армия уничтожила более 1700 российских захватчиков, 40 боевых бронированных машин и 34 артиллерийские системы.
- Общее число потерь российской армии в ходе вторжения на Украину достигло 710 660 военных.
- В течение суток зафиксировано 160 боевых столкновений на различных направлениях фронта.
- Силы обороны Украины успешно отражают атаки и штурмы противника, останавливая их продвижение в ряде населенных пунктов.
- Российские оккупанты проводят штурмы и атаки в различных районах, но сталкиваются с сильным сопротивлением украинской армии.
Что известно о потерях армии РФ
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1770 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков — 9 253 (+4) ед,
боевых бронированных машин — 18 766 (+40) ед,
артиллерийских систем — 20 314 (+34) ед,
РСЗО — 1 245 (+0) ед,
средств ПВО — 996 (+0) ед,
самолетов — 369 (+0) ед,
вертолетов — 329 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 18 676 (+57) ед,
крылатых ракет — 2 636 (+2) ед,
кораблей/катеров — 28 (+0) ед,
подводных лодок — 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 28 802 (+119) ед,
специальной техники — 3 620 (+16) ед.
Какая ситуация на фронте
Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 160 боевых столкновений.
На Купянском направлении за сутки произошло три атаки окупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от Кондрашовки, Загрызового и Зеленого Роща.
На лиманском направлении враг атаковал шесть раз. Пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Грековка, Терны, Торское и Серебрянка.
На Краматорском направлении зафиксировано три боеприкосновения в районах Ступочек и Временного Яра.
На Торецком направлении враг совершил 16 атак неподалеку от Торецка и Щербиновки.
На Кураховском направлении Силы обороны отразили 48 атак позиций наших войск вблизи Ильинка, Воздвиженка, Новоселидовка, Новодмитровка, Солнцовка, Максимилиановка, Антоновка, Дальнее и Екатериновка. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед в районах населенных пунктов Антоновка и Ильинка.
На Времивском направлении противник совершил 13 штурмов наших позиций в районах Трудового, Константинопольского, Успеновки и Макаровки. Активно задействовал для ударов по направлению штурмовую и бомбардировочную авиацию.
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