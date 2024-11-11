ВСУ уничтожили более 1700 окупантов РФ, 40 ББМ и 34 артсистемы
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ уничтожили более 1700 окупантов РФ, 40 ББМ и 34 артсистемы

Генштаб ВСУ
ВСУ уничтожили более 1700 окупантов РФ, 40 ББМ и 34 артсистемы
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Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 710 660 военных.

Главные тезисы

  • Украинская армия уничтожила более 1700 российских захватчиков, 40 боевых бронированных машин и 34 артиллерийские системы.
  • Общее число потерь российской армии в ходе вторжения на Украину достигло 710 660 военных.
  • В течение суток зафиксировано 160 боевых столкновений на различных направлениях фронта.
  • Силы обороны Украины успешно отражают атаки и штурмы противника, останавливая их продвижение в ряде населенных пунктов.
  • Российские оккупанты проводят штурмы и атаки в различных районах, но сталкиваются с сильным сопротивлением украинской армии.

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1770 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

  • танков — 9 253 (+4) ед,

  • боевых бронированных машин — 18 766 (+40) ед,

  • артиллерийских систем — 20 314 (+34) ед,

  • РСЗО — 1 245 (+0) ед,

  • средств ПВО — 996 (+0) ед,

  • самолетов — 369 (+0) ед,

  • вертолетов — 329 (+0) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 18 676 (+57) ед,

  • крылатых ракет — 2 636 (+2) ед,

  • кораблей/катеров — 28 (+0) ед,

  • подводных лодок — 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн — 28 802 (+119) ед,

  • специальной техники — 3 620 (+16) ед.

Фото — www.facebook.com/GeneralStaff.ua

Какая ситуация на фронте

Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 160 боевых столкновений.

  • На Купянском направлении за сутки произошло три атаки окупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от Кондрашовки, Загрызового и Зеленого Роща.

  • На лиманском направлении враг атаковал шесть раз. Пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Грековка, Терны, Торское и Серебрянка.

  • На Краматорском направлении зафиксировано три боеприкосновения в районах Ступочек и Временного Яра.

  • На Торецком направлении враг совершил 16 атак неподалеку от Торецка и Щербиновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 35 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах Миролюбовки, Луча, Григорьевки, Селидового, Лысовки, Сухого Яра и Петровки.

  • На Кураховском направлении Силы обороны отразили 48 атак позиций наших войск вблизи Ильинка, Воздвиженка, Новоселидовка, Новодмитровка, Солнцовка, Максимилиановка, Антоновка, Дальнее и Екатериновка. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед в районах населенных пунктов Антоновка и Ильинка.

  • На Времивском направлении противник совершил 13 штурмов наших позиций в районах Трудового, Константинопольского, Успеновки и Макаровки. Активно задействовал для ударов по направлению штурмовую и бомбардировочную авиацию.

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