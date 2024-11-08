Армия РФ в октябре увеличила использование против ВСУ боеприпасов с химическими веществами

За октябрь зафиксировано 323 случая применения войсками РФ против Сил обороны Украины специальных боеприпасов с опасными химическими веществами.
Главные тезисы
- Армия РФ увеличила использование химических боеприпасов против ВСУ, что стало неотъемлемой частью ее тактики в войне с Украиной.
- Системные химические атаки РФ свидетельствуют о нарушении Конвенции о запрещении химического оружия, применение которого игнорирует международные нормы.
- Ситуация с использованием химических веществ армией РФ против ВСУ требует немедленного вмешательства международных организаций для прекращения нарушений правил ведения войны.
Россия активнее использует химические атаки против ВСУ на фронте
Об этом сообщил отдел коммуникаций Командования Сил поддержки Вооруженных Сил Украины.
С начала широкомасштабного вторжения подразделениями радиационной, химической, биологической разведки осуществлялась непосредственная фиксация случаев применения опасных химических веществ на поле боя.
С февраля 2023 года применение войсками РФ опасных химических веществ приобрело системный характер. По информации прессслужбы, зафиксировано 4613 применений врагом боеприпасов, снаряженных опасными химическими веществами.
Этим РФ грубо нарушает правила ведения войны, игнорирует нормы и обязательства по Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и его уничтожении.
За сентябрь зафиксировано 250 случаев применения войсками РФ против сил обороны Украины специальных боеприпасов, снаряженных опасными химическими веществами.
Великобритания ввела санкции против ВС России за использование химического оружия на войне
Как отметили в правительстве Британии, российские войска признались в применении хлорпикрина — токсичного вещества, впервые использованного во время Первой мировой войны, что является нарушением Конвенции о химическом оружии и международном праве.
Министр обороны Джон Хили подчеркнул, что Великобритания и дальше будет поддерживать Украину и наказывать за нарушение международного права, пообещав ежегодную помощь Украине в размере 3 млрд фунтов стерлингов.
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