Армия РФ в октябре увеличила использование против ВСУ боеприпасов с химическими веществами

За октябрь зафиксировано 323 случая применения войсками РФ против Сил обороны Украины специальных боеприпасов с опасными химическими веществами.

Россия активнее использует химические атаки против ВСУ на фронте

Об этом сообщил отдел коммуникаций Командования Сил поддержки Вооруженных Сил Украины.

Наряду с обычными средствами огневого поражения противник применяет боеприпасы, снаряженные опасными химическими веществами, такие как К-51 и РГ-ВО, являющиеся средствами борьбы с беспорядками и запрещенные для использования в качестве средств ведения войны. Также существует значительная часть боеприпасов, содержащих опасные химические соединения неустановленного типа. За октябрь 2024 подразделениями радиационной, химической, биологической разведки Сил поддержки Вооруженных сил Украины зафиксировано 323 таких случая. Поделиться

С начала широкомасштабного вторжения подразделениями радиационной, химической, биологической разведки осуществлялась непосредственная фиксация случаев применения опасных химических веществ на поле боя.

Химические атаки армии РФ против ВСУ за октябрь

С февраля 2023 года применение войсками РФ опасных химических веществ приобрело системный характер. По информации прессслужбы, зафиксировано 4613 применений врагом боеприпасов, снаряженных опасными химическими веществами.

Этим РФ грубо нарушает правила ведения войны, игнорирует нормы и обязательства по Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и его уничтожении.

За сентябрь зафиксировано 250 случаев применения войсками РФ против сил обороны Украины специальных боеприпасов, снаряженных опасными химическими веществами.

Великобритания ввела санкции против ВС России за использование химического оружия на войне

Как отметили в правительстве Британии, российские войска признались в применении хлорпикрина — токсичного вещества, впервые использованного во время Первой мировой войны, что является нарушением Конвенции о химическом оружии и международном праве.

Министр иностранных дел Британии Дэвид Лемми подчеркнул, что Лондон не будет бездействен в ответ на такие нарушения и продолжит применять санкции против режима Путина. По его словам, Россия использует бесчеловечные методы, и Великобритания не позволит ей избежать ответственности. Поделиться

Министр обороны Джон Хили подчеркнул, что Великобритания и дальше будет поддерживать Украину и наказывать за нарушение международного права, пообещав ежегодную помощь Украине в размере 3 млрд фунтов стерлингов.