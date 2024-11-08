Армія РФ у жовтні збільшила використання проти ЗСУ боєприпасів з хімічними речовинами
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ у жовтні збільшила використання проти ЗСУ боєприпасів з хімічними речовинами

Граната
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Джерело:  Командування Сил підтримки ЗСУ

За жовтень зафіксовано 323 випадки застосування військами РФ проти Сил оборони України спеціальних боєприпасів з небезпечними хімічними речовинами.

Головні тези:

  • У жовтні 2024 року армія РФ зафіксувала 323 випадки застосування хімічних боєприпасів проти ЗСУ.
  • Від початку вторгнення небезпечні хімічні речовини стали невіддільною частиною тактики Росії у війні з Україною.
  • Системні хімічні атаки РФ підтверджують порушення Конвенції про заборону хімічної зброї.

Росія активніше використовує хімічні атаки проти ЗСУ на фронті

Про це повідомив відділ комунікацій Командування Сил підтримки Збройних сил України.

Поруч із звичайними засобами вогневого ураження противник застосовує боєприпаси, споряджені небезпечними хімічними речовинами, такі як К-51 та РГ-ВО, які є засобами боротьби із заворушеннями та заборонені для використання у якості засобів ведення війни. Також є значна частка боєприпасів, що містять небезпечні хімічні сполуки невстановленого типу. За жовтень 2024 року підрозділами радіаційної, хімічної, біологічної розвідки Сил підтримки Збройних сил України зафіксовано 323 таких випадки.

Зазначається, що з початку широкомасштабного вторгнення підрозділами радіаційної, хімічної, біологічної розвідки здійснювалась безпосередня фіксація випадків застосування небезпечних хімічних речовин на полі бою.

Хімічні атаки армії РФ проти ЗСУ за жовтень

З лютого 2023 року застосування військами РФ небезпечних хімічних речовин набуло системного характеру. За інформацією пресслужби, зафіксовано 4613 застосувань ворогом боєприпасів, споряджених небезпечними хімічними речовинами.

Цим РФ грубо порушує правила ведення війни, ігнорує норми та зобов'язання щодо Конвенції про заборону розробки, виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї та про її знищення.

За вересень зафіксовано 250 випадків застосування військами РФ проти Сил оборони України спеціальних боєприпасів, споряджених небезпечними хімічними речовинами.

Британія ввела санкції проти ЗС Росії за використання хімічної зброї у війні

Як зазначили в уряді Британії, російські війська зізналися у застосуванні хлорпікрину — токсичної речовини, вперше використаної під час Першої світової війни, що є порушенням Конвенції про хімічну зброю та міжнародного права.

Міністр закордонних справ Британії Девід Леммі наголосив, що Лондон не буде бездіяльним у відповідь на такі порушення і продовжить застосовувати санкції проти режиму Путіна. За його словами, Росія використовує нелюдські методи, і Британія не дозволить їй уникнути відповідальності.

Міністр оборони Джон Хілі підкреслив, що Велика Британія й надалі підтримуватиме Україну і каратиме за порушення міжнародного права, пообіцявши щорічну допомогу Україні в розмірі 3 млрд фунтів стерлінгів.

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