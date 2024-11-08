По информации Генштаба, за прошедшие сутки украинские военные ликвидировали 1580 захватчиков оккупационной армии РФ и отбили 147 вражеских атак на фронте.

Что происходит на фронте

Отмечается, что в Харьковской области зафиксированы 3 безуспешные атаки российских оккупантов в районе Волчанска.

В направлении Купянска захватчики из кремлевской преступной армии совершили 12 безуспешных атак в сторону Петропавловки, Кругляковки, Кондрашовки, Колесниковки и Лозовой.

В то же время зафиксировано 17 вражеских атак в направлении Лимана на Донетчине . Украинские военные отражали вражеские штурмовые попытки в районах Дружелюбовки, Грековки, Макеевки, Екатериновки, Тернов, Торского, Серебрянки, Белогоровки и Григорьевки.

В направлении Северска украинскими военными отражена одна вражеская атака в районе Переездного.

В направлении Краматорска российские оккупанты предприняли 7 безуспешных попыток атак в районах Ступочек и Белой Горы.

Враг также провел 7 атак в Торецком районе.

В направлении Покровска украинскими военными были пресечены 24 наступательные попытки российских оккупантов в районах Миролюбовки, Луча, Лисовки, Крутого Яра, Григорьевки, Сухого Яра и Селидового.

В направлении Курахового подразделения ВСУ отразили 50 вражеских попыток в районах Ильинки, Новоселидовки, Кременной Балки, Новодмитровки, Солнцевки, Максимильяновки, Антоновки, Дальнего и Екатериновки.

Кроме этого враг предпринял 5 безуспешных попыток продвинуться недалеко от Трудового, Разлива и Сухих Ялов.

В Запорожской области российские кафиры в течение суток наступательных действий не проводили.

На левобережье Днепра в Херсонской области российские кафиры 3 раза безуспешно атаковали позиции ВСУ.

Что известно о текущих и общих вражеских потерях

Личного состава — около 705 тыс. 880 (+1 тыс. 580) человек,

танков — 9 тыс 233 (+9) ед,

боевых бронированных машин — 18 тыс 661 (+49) ед,

артиллерийских систем — 2 тыс 226 (+32) ед,

РСЗО — 1 тыс 245 (+0) ед,

средства ПВО — 996 (+0) ед,

самолетов — 369(+0) ед,

вертолетов — 329 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 18 тыс 526 (+118),

крылатые ракеты — 2 тыс 631 (+0),

корабли /катера — 28 (+0) ед,

подводные лодки — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 28 тыс 495 (+84) ед,

специальная техника — 3 тыс 602 (+6)