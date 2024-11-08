По информации Генштаба, за прошедшие сутки украинские военные ликвидировали 1580 захватчиков оккупационной армии РФ и отбили 147 вражеских атак на фронте.
Главные тезисы
- Украинские военные успешно ликвидировали 1580 военных армии РФ за сутки и отразили 147 вражеских атак на фронте.
- Были зафиксированы попытки атак российских оккупантов на Харьковщине и Донбассе, но все они были успешно отбиты украинскими военными.
- Вражеские потери включают более 700 тысяч человек и значительное количество техники и вооружения.
- Украинский Генштаб предоставил актуальную информацию о развитии ситуации на фронте и успешных удачных ударах украинских военных.
- Вчера украинские силы обороны нанесли шесть ударов по районам сосредоточения вражеского личного состава и вооруженной техники, нанеся значительный ущерб противнику.
Что происходит на фронте
Отмечается, что в Харьковской области зафиксированы 3 безуспешные атаки российских оккупантов в районе Волчанска.
В направлении Купянска захватчики из кремлевской преступной армии совершили 12 безуспешных атак в сторону Петропавловки, Кругляковки, Кондрашовки, Колесниковки и Лозовой.
В то же время зафиксировано 17 вражеских атак в направлении Лимана на Донетчине . Украинские военные отражали вражеские штурмовые попытки в районах Дружелюбовки, Грековки, Макеевки, Екатериновки, Тернов, Торского, Серебрянки, Белогоровки и Григорьевки.
В направлении Северска украинскими военными отражена одна вражеская атака в районе Переездного.
В направлении Краматорска российские оккупанты предприняли 7 безуспешных попыток атак в районах Ступочек и Белой Горы.
Враг также провел 7 атак в Торецком районе.
В направлении Покровска украинскими военными были пресечены 24 наступательные попытки российских оккупантов в районах Миролюбовки, Луча, Лисовки, Крутого Яра, Григорьевки, Сухого Яра и Селидового.
В направлении Курахового подразделения ВСУ отразили 50 вражеских попыток в районах Ильинки, Новоселидовки, Кременной Балки, Новодмитровки, Солнцевки, Максимильяновки, Антоновки, Дальнего и Екатериновки.
Кроме этого враг предпринял 5 безуспешных попыток продвинуться недалеко от Трудового, Разлива и Сухих Ялов.
В Запорожской области российские кафиры в течение суток наступательных действий не проводили.
На левобережье Днепра в Херсонской области российские кафиры 3 раза безуспешно атаковали позиции ВСУ.
Что известно о текущих и общих вражеских потерях
Личного состава — около 705 тыс. 880 (+1 тыс. 580) человек,
танков — 9 тыс 233 (+9) ед,
боевых бронированных машин — 18 тыс 661 (+49) ед,
артиллерийских систем — 2 тыс 226 (+32) ед,
РСЗО — 1 тыс 245 (+0) ед,
средства ПВО — 996 (+0) ед,
самолетов — 369(+0) ед,
вертолетов — 329 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 18 тыс 526 (+118),
крылатые ракеты — 2 тыс 631 (+0),
корабли /катера — 28 (+0) ед,
подводные лодки — 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 28 тыс 495 (+84) ед,
специальная техника — 3 тыс 602 (+6)
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