За інформацією Генштабу, протягом минулої доби українські військові ліквідували 1580 загарбників окупаційної армії РФ та відбили 147 ворожих атак на фронті.

Що відбувається на фронті

Зазначається, що на Харківщині зафіксовано 3 безуспішні атаки російських окупантів в районі Вовчанська.

У напрямку Куп’янська загарбники з кремлівської злочинної армії здійснили 12 безуспішних атак у бік Петропавлівки, Кругляківки, Кіндрашівки, Колісниківки та Лозової.

У той же час зафіксовано 17 ворожих атак у напрямку Лимана на Донеччині. Українські військові відбивали ворожі штурмові спроби в районах Дружелюбівки, Греківки, Макіївки, Катеринівки, Тернів, Торського, Серебрянки, Білогорівки та Григорівки.

У напрямку Сіверська українськими військовими відбито одну ворожу атаку в районі Переїзного.

У напрямку Краматорська російські окупанти здійснили 7 безуспішних спроб атак в районах Ступочок та Білої Гори.

Ворог також провів 7 атак в районі Торецька.

У напрямку Покровська українськими військовими було зупинено 24 наступальні спроби російських окупантів в районах Миролюбівки, Променя, Лисівки, Крутого Яру, Григорівки, Сухого Яру та Селидового.

У напрямку Курахового підрозділи ЗСУ відбили 50 ворожих спроб у районах Іллінки, Новоселидівки, Кремінної Балки, Новодмитрівки, Сонцівки, Максимільянівки, Антонівки, Дальнього та Катеринівки.

Окрім цього ворог здійснив 5 безуспішних спроб просунутись неподалік Трудового, Розливу та Сухих Ялів.

У Запорізькій області російські окупанти протягом доби наступальних дій не проводили.

На лівобережжі Дніпра у Херсонській області російські окупанти 3 рази безуспішно атакували позиції ЗСУ.

Що відомо про поточні і загальні ворожі втрати

Особового складу — близько 705 тис 880 (+1 тис 580) осіб,

танків — 9 тис 233 (+9) од,

бойових броньованих машин — 18 тис 661 (+49) од,

артилерійських систем — 2 тис 226 (+32) од,

РСЗВ — 1 тис 245 (+0) од,

засоби ППО — 996 (+0) од,

літаків — 369(+0) од,

гелікоптерів — 329 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 18 тис 526 (+118),

крилаті ракети — 2 тис 631 (+0),

кораблі /катери — 28 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 28 тис 495 (+84) од,

спеціальна техніка — 3 тис 602 (+6)