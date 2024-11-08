ЗСУ ліквідували 1580 військових армії РФ протягом доби
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ ліквідували 1580 військових армії РФ протягом доби

Генштаб ЗСУ
Військовий ЗСУ
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За інформацією Генштабу, протягом минулої доби українські військові ліквідували 1580 загарбників окупаційної армії РФ та відбили 147 ворожих атак на фронті.

Головні тези:

  • Українські військові ліквідували 1580 військових з армії РФ та відбили 147 ворожих атак.
  • На Харківщині та Донеччині були зафіксовані спроби атак російських окупантів, які були успішно відбиті українськими військовими.
  • Збройні сили України завдали шість ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ противника.
  • Ворожі втрати включають більше 700 тисяч осіб, тисячі техніки та озброєння.
  • Генштаб надає актуальну інформацію про розвиток ситуації на фронті та успішні удари українських військових.

Що відбувається на фронті

Зазначається, що на Харківщині зафіксовано 3 безуспішні атаки російських окупантів в районі Вовчанська.

У напрямку Куп’янська загарбники з кремлівської злочинної армії здійснили 12 безуспішних атак у бік Петропавлівки, Кругляківки, Кіндрашівки, Колісниківки та Лозової.

У той же час зафіксовано 17 ворожих атак у напрямку Лимана на Донеччині. Українські військові відбивали ворожі штурмові спроби в районах Дружелюбівки, Греківки, Макіївки, Катеринівки, Тернів, Торського, Серебрянки, Білогорівки та Григорівки.

У напрямку Сіверська українськими військовими відбито одну ворожу атаку в районі Переїзного.

У напрямку Краматорська російські окупанти здійснили 7 безуспішних спроб атак в районах Ступочок та Білої Гори.

Ворог також провів 7 атак в районі Торецька.

У напрямку Покровська українськими військовими було зупинено 24 наступальні спроби російських окупантів в районах Миролюбівки, Променя, Лисівки, Крутого Яру, Григорівки, Сухого Яру та Селидового.

У напрямку Курахового підрозділи ЗСУ відбили 50 ворожих спроб у районах Іллінки, Новоселидівки, Кремінної Балки, Новодмитрівки, Сонцівки, Максимільянівки, Антонівки, Дальнього та Катеринівки.

Окрім цього ворог здійснив 5 безуспішних спроб просунутись неподалік Трудового, Розливу та Сухих Ялів.

У Запорізькій області російські окупанти протягом доби наступальних дій не проводили.

На лівобережжі Дніпра у Херсонській області російські окупанти 3 рази безуспішно атакували позиції ЗСУ.

Що відомо про поточні і загальні ворожі втрати

  • Особового складу — близько 705 тис 880 (+1 тис 580) осіб,

  • танків — 9 тис 233 (+9) од,

  • бойових броньованих машин — 18 тис 661 (+49) од,

  • артилерійських систем — 2 тис 226 (+32) од,

  • РСЗВ — 1 тис 245 (+0) од,

  • засоби ППО — 996 (+0) од,

  • літаків — 369(+0) од,

  • гелікоптерів — 329 (+0) од,

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 18 тис 526 (+118),

  • крилаті ракети — 2 тис 631 (+0),

  • кораблі /катери — 28 (+0) од,

  • підводні човни — 1 (+0) од,

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 28 тис 495 (+84) од,

  • спеціальна техніка — 3 тис 602 (+6)

Вчора авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали шість ударів по районах зосередження особового складу і ОВТ противника, уразили два пункти управління та дві артилерійські системи, — зазначають у Генштабі.

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